Реклама на сайте | Мобильная версия
Расследования
 15.05.2018 10:00

В Волгоградской области директора филиала "Почты России" осудили за мошенничество

К году колонии общего режима приговорил Калачевский районный суд бывшего начальника обособленного структурного подразделения Калачевский почтамт Волгоградского филиала ФГУП "Почта России" Дмитрия Макарова. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным в крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Макаров фиктивно оформил на должность начальника резерва Калачевского почтамта своего соседа. Тот на службу не выходил, но зарплата ему регулярно начислялась, а также  проводились соцвыплаты. С сентября 2015 года по апрель 2017 года на них израсходовали боле 560 тысяч рублей.  
Нарушение вскрылось во время ведомственной ревизии. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СО по Калачевскому району регионального СУ СК России. Оперативное сопровождение осуществлялось силами ОЭБ и ПК ОМВД России по Калачевскому району. 

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгограде именные деревца фронтовиков, композиторов и депутатов "пожирают" сорнякиСтала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской областиСталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганомГубернатор рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры в Волгоградской областиМарш «Бессмертного полка» в Волгограде: Я помню, я горжусь!
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне

Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории

В Волгограде березовой роще устроили SPA-процедуры - чистку и омоложение

Будничные съемки далеко не редкой картины  для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...

Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...

Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники  компании «Волгострой». Об этом...

Борьба с коррупцией 15.05.2018 11:01

Руководитель СУ СКР по Волгоградской области за семь лет прикипел к японскому внедорожнику Сведения о доходах руководства Следственного управления СКР по Волгоградской области за 2017 год появились в открытом доступе. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель управления Михаил Музраев из года в год демонстрирует стабильность – список имущества за последние семь лет не претерпевал особых изменений. Заработал в прошлом году Музраев 2,8 млн рублей, что на 40 тысяч больше, чем годом ранее. Его супруга получила доход в сумме 527 тысяч рублей. По-прежнему на месте у главы СУ СКР японский внедорожник «Mitsubishi Pajero», который он приобрел еще в 2011 году. В общедолевой собственности у него и супруги находятся 12 соток земли и...
Прочитана: 171 раз
Происшествия 15.05.2018 10:48

Двоих мужчин, подозреваемых в поджоге батута в Краснооктябрьском районе, ищут сотрудники полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник в 03:46 возле кафе "Лукоморье", расположенного в  доме №9 по улице Гуртьева, двое неизвестных подожгли батут. Следователи Краснооктябрьского отдела полиции возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ – “Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога”. Приметы злоумышленников: 1. На вид 25-30 лет, рост 170-185 см, среднего телосложения. Одет: темная кепка, темная толстовка с капюшоном, кроссовки черные с белыми вставками.  2. На вид 25-30 лет, рост 170-185 см, среднего телосложения. Одет: кепка со светлыми...
Прочитана: 245 раз
Расследования 15.05.2018 10:35

Житель Волгоградской области получил срок за продажу наркотиков военнослужащему К 9 годам колонии строгого режима приговорил Котовский районный суд 19-летнего местного жителя Виталия Шуплецова за торговлю наркотиками. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФСБ России, в октябре минувшего года сотрудники ведомства совместно с полицейскими задержали молодого человека при продаже 19 граммов марихуаны бойцу Камышинского гарнизона. При обыске у задержанного нашли еще около 2 килограммов растительного наркотика. Приговор в силу ещё не вступил и может быть обжалован.
Прочитана: 380 раз
Происшествия 15.05.2018 10:27 (Обновлено: 15.05.2018 10:27)

Два человека пострадали в аварии в Волжском. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожный инцидент произошел в понедельник вечером на улице Севастопольской. 44-летний водитель грузовика “Renault” с цистерной-полуприцепом при повороте налево врезался в ехавший в том же направлении “Volkswagen Golf”. При столкновении получили травмы 53-летний водитель легкового авто и его и 51-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы.
Прочитана: 230 раз
Экология 15.05.2018 09:21 (Обновлено: 15.05.2018 10:57)

Личинки кровососущих уничтожат в радиусе 15 км от стадиона "Волгоград Арена" Специалисты приступили к обработке водоемов и зеленых зон в Волгоградской области от кровососущих насекомых. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, особое внимание уделено территории в радиусе 15 километров от стадиона "Волгоград Арена". Здесь впервые будет проведена авиационная противоличиночная (ларвицидная) обработка водоемов. Главная цель - максимально снизить в Волгограде количество мошки и комаров в период подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу. Отмечается, что обработка производится экологически безопасным микробиологическим препаратом "Бактицид", рекомендованным к применению Роспотребнадзором. По словам специалистов, это самый эффективный препарат, предназначенный для уничтожения личинок гнуса и комара....
Прочитана: 862 раз
Экономика 15.05.2018 08:05

Новые технологии вернут к жизни башню волгоградского речного порта Мультифункциональное стекло, которое использовалось при строительстве стадиона «Волгоград Арена» и новых остановок, возведенных в Волгограде к ЧМ-2018, станет составной частью «шайбы» в Волгоградском речпорту. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «MascoGlass», где производят стеклопакеты, проект кардинального обновления одной из визитных карточек города-героя — здания речпорта — требует и применения «умных» технологий для создания современного дизайна и комфорта гостей и жителей города. Уже больше месяца идет масштабная реконструкция башни Волгоградского речного вокзала. Грандиозное здание, которое венчает огромная панорамная конструкция с обзором на город и Волгу (получившая в народе прозвище «шайба»), начали строить во второй...
Прочитана: 2089 раз
Общество 15.05.2018 07:01 (Обновлено: 15.05.2018 08:24)

Волгоградцы предлагают оставить дорогу на «Доске позора» после ремонта Автолюбители, которые постоянно курсируют по трассе Суходол-Средняя Ахтуба, отчитались о проведенном ремонте этой дороги. Как рассказали они ИА «Высота 102», конечно, после того, что здесь было еще в марте этого года, картина выглядит гораздо благостнее. Тогда, напомним, жители Волгоградской области поместили этот участок дороги на «Доску позора». «Дыры заделали, но вот ведь парадокс – на следующий день они снова появились. Причем отремонтировали лишь часть трассы, посчитав, видно, что и так сойдет. Спасибо нашим властям за такое отношение к нам!», - заключили волгоградцы.  ...
Прочитана: 1521 раз
Спорт 14.05.2018 20:26

На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой Африки До начала чемпионата мира по футболу в России остался месяц. ИА "Высота 102" открывает серию публикаций о командах, которые выйдут на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" в рамках мирового турнира. Первыми это предстоит сделать сборным Англии и Туниса (группа G). В прошлом веке тунисцы и англичане один раз уже встречались на чемпионате мира по футболу. Произошло это в 1998 году, но тогда африканская команда не смогла превзойти английское мастерство владения мячом и проиграла со счетом 0:2.  АНГЛИЯ Англичане - родоначальники современного футбола. Сборной этой страны к следующему чемпионату мира, который пройдет...
Прочитана: 9307 раз
Аналитика 14.05.2018 20:05

Смотрите сегодня в программе: колокола для храма Александра Невского, отлитые за 30 миллионов рублей пожертвований, заняли место у стройплощадки в центре Волгограда. Про аллею вспомнили: организаторы высадки именных дубов в Комсомольском саду отреагировали на сигнал ИА «Высота 102» и озаботились обновлением табличек. Остаться в ФНЛ: Российский футбольный союз решает судьбу с лицензией команды «Ротор-Волгоград» на следующий сезон. Свободу ракам: за первые недели мая в Волгоградской области полицейские поймали с поличным десятки браконьеров.   Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин»...
Прочитана: 19171 раз
Борьба с коррупцией 14.05.2018 17:57

Главный спасатель Волгоградской области Олег Гребенюк получил дополнительный миллион рублей дохода На 2 млн рублей увеличился бюджет семьи начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Олега Гребенюка в 2017 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах госслужащего, общая сумма его заработка в минувшем году составила почти 2,6 млн рублей против 1,5 млн рублей в 2016 году. О причинах заметной прибавки  в  доходах не сообщается. Супруга Олега Гребенюка также обзавелась лишним миллионом рублей, происхождение которого доподлинно известно – это продажа некоего имущества. Всего вторая половина начальника ГУ МЧС по региону заработала в прошлом году чуть более 1,7 млн рублей. В общедолевой собственности четы Гребенюков находится 5...
Прочитана: 5692 раз
Общество 14.05.2018 16:42

В Волгограде таблички у именных деревьев в Комсомольском саду забрали на реставрацию Одномоментно исчезли таблички с именами известных людей, установленные год назад у высаженных в Комсомольском саду Волгограда сеянцев дуба. Как сообщил ИА "Высота 102" активный житель Волгограда Максим Хмызов, который организовал акцию по посадке молодых дубов, таблички забрали, чтобы привести в порядок. На свое место, но уже в обновленном виде, они вернутся к Дню пионерии, который отмечается 19 мая.  Напомним, информагентство в статье "В Волгограде именные деревца фронтовиков, композиторов и депутатов "пожирают" сорняки", рассказывало о непрезентабельном виде дубовой аллеи, которая высажена на территории сада параллельно улице Володарского. Тогда сообщалось, что сеянцы...
Прочитана: 4697 раз
Общество 14.05.2018 16:20

Обращаться в надзорное ведомство пришлось жительнице Волжского, чтобы получить от пенсионного фонда выплаты, положенные её умершему мужу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, супруг волжанки участвовал в госпрограмме софинансирования пенсионных накоплений и перечислил фонду более 90 тысяч рублей. После его смерти  женщина, инвалид 3 группы, обратилась в волжское подразделение ПФР за пенсионными накоплениями супруга. Но ей в выплате отказали. Это произошло в марте прошлого года. После ее обращения в прокуратуру была проведена проверка. В результате руководителя отделения ПФР обязали выплатить женщине деньги. С учетом индексации сумма составила около 200 тысяч рублей. ...
Прочитана: 2384 раз
Политика 14.05.2018 16:09

В Волгограде депутатами от «ЕР» хотят стать директор театра, завхоз и дипломированный сексолог Настоящий ажиотаж вызвал праймериз «Единой России» в рядах сотрудников и руководителей муниципальных и государственных учреждений Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предварительного голосования партии, с особым энтузиазмом отнеслись к возможности стать кандидатами в депутаты гордумы директора школ, библиотекари, воспитатели, педагоги, главные врачи медицинских учреждений и начальники территориальных отделов образования Волгограда.  К примеру, документы на участие в предварительном голосовании подали директора школ №№3,5, гимназий №№1,16. От МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского р-на» в депутаты метит руководящий состав – заведующая Галина Веселовская и замдиректора Ольга Толоконникова - та самая депутат Волгоградской городской думы,...
Прочитана: 6213 раз
Экология 14.05.2018 15:58

Попались в собственные сети: в Волгоградской области задержали 10 браконьеров Десять человек, занятых незаконным промыслом подводных обитателей, задержали в Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. В километре западнее Суровикино полицейские задержали 61-летнего мужчину. У него изъяли 50-метровую сеть. 36-летний местный житель Старополтавского района взял на промысел снасть покрупнее. 70-метровую сетку он поставил на реке Отрожина Волгоградского водохранилища, северо-западнее села Гмелинка. Еще двоих жителей Среднеахтубинского района задержали участковые по подозрению в браконьерстве.  А жителю Октябрьского района...
Прочитана: 2640 раз
Экономика 14.05.2018 15:36

Жилой район «Новый Свет» в Волгограде прирос парком Жители микрорайона «Новый Свет» начали обустраивать парковую зону — высадили 42 дерева на территории между домами второй и третьей очереди, сообщает ИА «Высота 102». Новый сквер назван «Аллеей семейных деревьев» — на каждом саженце появится именная табличка.  Праздничное настроение участникам создавала развлекательная программа с музыкой и вкусными угощениями. Правильно сажать клёны и рябины жителей района «Новый свет» обучали специалисты кафедры садоводства и защиты растений Волгоградского государственного аграрного университета.  В районе «Новый Свет» в настоящее время возводится четвертая очередь строительства. Новый дом планируется сдать по секциям в два этапа: первая секция будет построена...
Прочитана: 2453 раз


15 мая 11:01
Руководитель СУ СКР по Волгоградской области за семь лет прикипел к японскому внедорожникуСмотреть фотографии
15 мая 10:48
В Волгограде ищут поджигателей аттракциона
15 мая 10:35
Житель Волгоградской области получил срок за продажу наркотиков военнослужащемуСмотреть фотографии
15 мая 10:27
В Волгоградской области автоцистерна врезалась в легковушку - два человека пострадали
15 мая 10:00
В Волгоградской области директора филиала "Почты России" осудили за мошенничество
15 мая 09:21
Личинки кровососущих уничтожат в радиусе 15 км от стадиона "Волгоград Арена" Комментарии11Смотреть фотографии
15 мая 08:05
Новые технологии вернут к жизни башню волгоградского речного портаСмотреть фотографии
15 мая 07:01
Волгоградцы предлагают оставить дорогу на «Доске позора» после ремонтаСмотреть фотографии
14 мая 20:26
На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой Африки Комментарии3Смотреть фотографии
14 мая 20:05
«Высота 102 ТВ»: В центре Волгограда в ряд выстроились колокола собора Александра НевскогоCмотреть видео
14 мая 17:57
Главный спасатель Волгоградской области Олег Гребенюк получил дополнительный миллион рублей дохода Комментарии11Смотреть фотографии
14 мая 16:42
В Волгограде таблички у именных деревьев в Комсомольском саду забрали на реставрацию Комментарии1Смотреть фотографии
14 мая 16:20
В Волгоградской области пенсионный фонд отказал женщине в выплате накоплений умершего супруга Комментарии21
14 мая 16:09
В Волгограде депутатами от «ЕР» хотят стать директор театра, завхоз и дипломированный сексолог Комментарии17Смотреть фотографии
14 мая 15:58
Попались в собственные сети: в Волгоградской области задержали 10 браконьеров Комментарии3Смотреть фотографии
14 мая 15:36
Жилой район «Новый Свет» в Волгограде прирос паркомСмотреть фотографии
14 мая 15:10
В Волгограде за сбыт наркотиков будут судить бармена и охранников из бара "Белая лошадь" Комментарии3
14 мая 13:53
В Волгограде «бомбилам» не дадут обогатиться на болельщиках ЧМ-2018 Комментарии19
14 мая 13:49
«Доска позора»: В Волгограде районную набережную превратили в помойку Комментарии10Смотреть фотографии
14 мая 13:12
В Волгограде парализовало движение троллейбусов из-за ДТП Комментарии4
14 мая 12:27
В Волгограде старый стадион вернут к жизни с помощью нового торгового центра Комментарии23Смотреть фотографии
14 мая 11:58
На создание мемориального парка у подножия Мамаева кургана в Волгограде ушло около 200 миллионов рублей Комментарии18Смотреть фотографии
14 мая 11:25
В суде Волгограда обвиняемый в убийстве и расчленении двух девушек отказался давать показания Комментарии17Смотреть фотографии
14 мая 10:34
В Волгоградской области электромонтер погиб от удара током Комментарии2
14 мая 10:28
В Волгоградской области 3-летний ребенок пропорол живот арматурой
14 мая 09:01
Болельщики "Ротора-Волгограда" назвали виновных в провальном сезоне команды Комментарии17
14 мая 08:41
В Волгограде на улице сгорел надувной батут Комментарии4
14 мая 07:16
Жители Волгоградской области должны фонду капремонта около полутора миллиардов рублей Комментарии42
14 мая 05:17
В Волгоградской области в семью вернули отнятых органами опеки детей
13 мая 19:48
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории Комментарии5Cмотреть видео
Расследования
15 мая 10:35
Житель Волгоградской области получил срок за продажу наркотиков военнослужащемуСмотреть фотографии
15 мая 10:00
В Волгоградской области директора филиала "Почты России" осудили за мошенничество
14 мая 15:10
В Волгограде за сбыт наркотиков будут судить бармена и охранников из бара "Белая лошадь" Комментарии3
11 мая 12:44
Бизнесмен из Волгограда получил 3,5 года колонии за скрытые налоги Комментарии8
11 мая 11:29
В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне Комментарии12Cмотреть видео
11 мая 11:25
Пытавшемуся зарезать свою девушку в центре Волгограда ревнивцу не удалось смягчить приговор Комментарии2
10 мая 13:28
В Волгограде задержали вора за кражу драгоценностей из ювелирной мастерской Комментарии5Смотреть фотографии
10 мая 11:51
В Волгоградской области бывшая начальница почтового отделения унесла домой более полмиллиона рублей Комментарии17
8 мая 15:07
В Волгоградской области тело утонувшего в Чиру ребенка нашли в черте города
8 мая 09:56
В Волгограде фальшивомонетчика-рецидивиста из Ставрополья отправили за решетку Комментарии3
7 мая 15:15
Виталий Брудный останется в СИЗО Волгограда по обвинению в покушении на убийство известного кикбоксера Комментарии4
7 мая 14:39
В Волгоградской области поджигателю квартиры с собственной семьей ужесточили наказание Комментарии2
7 мая 12:41
Убийца годовалой дочки из Волгоградской области получил 10 лет колонии строгого режима Комментарии1
7 мая 09:33
Несчастливая находка: жителю Волгограда грозит срок за оплату продуктов чужой банковской картой Комментарии19
6 мая 13:06
Убийцу фермера в Волгоградской области отправили в тюрьму на 11 лет
6 мая 05:18
Двое жителей Волгоградской области украли "Копейку" и сдали ее на металлолом
5 мая 10:18
Группа наркоторговцев из Волгограда, Саратова и Воронежа пошла под судСмотреть фотографии
5 мая 04:44
В Волгоградской области директора кадетской школы уволили за селедку и дедовщинуСмотреть фотографии
4 мая 12:52
Главу кооператива "21 Век" будут судить в Волгоградской области за присвоение имущества Комментарии1
3 мая 16:32
В Волгограде экс-директора "Европа-Биофарм" осудили за аферу с переработкой тыквы Комментарии20
28 апреля 14:35
Балка в дачном обществе Волгограда снова шокировала страшной находкой Комментарии3
28 апреля 11:11
В Волгограде убийцу бездомного нашли 15 лет спустя Комментарии1
27 апреля 17:36
В Волгограде пьяному водителю добавили срок за гибель многодетной матери
27 апреля 11:30
"Электронным" браконьерам из Волгоградской области грозит пять лет тюрьмы Комментарии5
27 апреля 10:16
Двое жителей Волгоградской области получили срок за “крышевание” кальянной
26 апреля 12:05
В Волгоградской области брат из мести «подложил свинью» сестре Комментарии2
26 апреля 10:29
Сменил статью: злостный алиментщик из Волгоградской области ответит за попытку подкупа пристава
25 апреля 15:08
В Волгограде арестовали юного разбойника за нападения на женщин Комментарии18Смотреть фотографии
25 апреля 12:18
Разбойники из Астрахани и Дагестана идут под суд за вооруженное нападение в Волгоградской области Комментарии6
24 апреля 16:48
Потерпевшие не хотят видеть прессу на судебном процессе по делу волгоградских боксеров Комментарии24Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   
День 14 Мая, Пн
Волгоград
температура 26..28 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
14 Мая, Пн
1 $ 61.7354 руб.
1 € 73.5145 руб.
1 GBP 83.5033 руб.
1 CHF 61.5937 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде подготовили правила избрания главы на должность "два в одном"Комментарии56
Стала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской областиКомментарии44
Жители Волгоградской области должны фонду капремонта около полутора миллиардов рублейКомментарии42
На Гремячинском ГОКе ждут горнорабочих и инженеровКомментарии39
Прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области арестован на 2 месяца (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)Комментарии35
Аэроэкспресс совершил тестовый рейс из аэропорта ВолгоградаКомментарии31
Николай Максюта, Почетный гражданин Волгоградской области: С праздником Победы ! Вечная слава солдату-победителю !Комментарии29
В Волгограде старый стадион вернут к жизни с помощью нового торгового центраКомментарии23
В Волгограде со здания приемной "Единой России" украли флагиКомментарии23
В Волгограде перед выборами политические перебежчики устремились в партию властиКомментарии22
В Волгограде с утра на Мамаевом кургане многолюдноКомментарии22
В Волгоградской области пенсионный фонд отказал женщине в выплате накоплений умершего супругаКомментарии21
Волгоградский казачий театр отметит День Победы гастролями в МосквеКомментарии20
В Волгограде бизнесмен пытался подкупить начальника отделения полицииКомментарии20
В Волгограде «бомбилам» не дадут обогатиться на болельщиках ЧМ-2018Комментарии19

Самые читаемые новости

Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к историиКомментарии5
Просмотров: 31399
Волгоградский «Спартак» в десятый раз подряд вышел в финал ватерпольного чемпионата страны
Просмотров: 11802
«Высота 102 ТВ»: В центре Волгограда в ряд выстроились колокола собора Александра Невского
Просмотров: 10535
В Волгограде подготовили правила избрания главы на должность "два в одном"Комментарии56
Просмотров: 6196
В Волгограде депутатами от «ЕР» хотят стать директор театра, завхоз и дипломированный сексологКомментарии17
Просмотров: 4999
Главный тренер "Ротора-Волгограда" не собирается в отставку
Просмотров: 4809
Главный спасатель Волгоградской области Олег Гребенюк получил дополнительный миллион рублей доходаКомментарии11
Просмотров: 4119
В суде Волгограда обвиняемый в убийстве и расчленении двух девушек отказался давать показанияКомментарии17
Просмотров: 4063
В Волгограде старый стадион вернут к жизни с помощью нового торгового центраКомментарии23
Просмотров: 3878
В Волгоградской области пьяный лихач "пошел на таран" ЛЭП
Просмотров: 3871

Рекомендуемые к прочтению новости

Прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области арестован на 2 месяца (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)Комментарии35
Рекомендации: +56 / 19-
Аэроэкспресс совершил тестовый рейс из аэропорта ВолгоградаКомментарии31
Рекомендации: +43 / 8-
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к историиКомментарии5
Рекомендации: +35 / 26-
В Волгограде на улице Ковентри журналист из Англии не нашел то, что искалКомментарии14
Рекомендации: +35 / 10-
В Волгограде лицей для одаренных детей из глубинки хотят закрыть "по-тихому"Комментарии10
Рекомендации: +31 / 18-
Мэр Волгограда пообещал журналисту из Англии установить таблички на улице Ковентри
Рекомендации: +29 / 22-
Стала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской областиКомментарии44
Рекомендации: +29 / 7-
В Волгоградской области в семью вернули отнятых органами опеки детей
Рекомендации: +26 / 3-
«Высота 102 ТВ»: В центре Волгограда в ряд выстроились колокола собора Александра Невского
Рекомендации: +24 / 8-
В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзонеКомментарии12
Рекомендации: +24 / 8-