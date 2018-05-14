В Волгоградской области директора филиала "Почты России" осудили за мошенничество

К году колонии общего режима приговорил Калачевский районный суд бывшего начальника обособленного структурного подразделения Калачевский почтамт Волгоградского филиала ФГУП "Почта России" Дмитрия Макарова . Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным в крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Макаров фиктивно оформил на должность начальника резерва Калачевского почтамта своего соседа. Тот на службу не выходил, но зарплата ему регулярно начислялась, а также проводились соцвыплаты. С сентября 2015 года по апрель 2017 года на них израсходовали боле 560 тысяч рублей.

Нарушение вскрылось во время ведомственной ревизии. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СО по Калачевскому району регионального СУ СК России. Оперативное сопровождение осуществлялось силами ОЭБ и ПК ОМВД России по Калачевскому району.



