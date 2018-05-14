Личинки кровососущих уничтожат в радиусе 15 км от стадиона "Волгоград Арена"









Специалисты приступили к обработке водоемов и зеленых зон в Волгоградской области от кровососущих насекомых. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, особое внимание уделено территории в радиусе 15 километров от стадиона "Волгоград Арена". Здесь впервые будет проведена авиационная противоличиночная (ларвицидная) обработка водоемов. Главная цель - максимально снизить в Волгограде количество мошки и комаров в период подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу.













Отмечается, что обработка производится экологически безопасным микробиологическим препаратом "Бактицид", рекомендованным к применению Роспотребнадзором. По словам специалистов, это самый эффективный препарат, предназначенный для уничтожения личинок гнуса и комара. Он абсолютно безопасен для людей, животных и рыб.













Обрабатывать водоемы будут в утренние и вечерние часы с помощью авиационной техники в местах, где в ходе фенологического мониторинга было зафиксировано наибольшее количество личинок гнуса. Это 35 ериков и озер, а также затоны и заливные луга на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе.

Работы пройдут в два этапа: с 15 по 17 мая и 23 по 25 мая.



