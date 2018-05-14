|Аналитика
|14.05.2018 20:05
«Высота 102 ТВ»: В центре Волгограда в ряд выстроились колокола собора Александра Невского
Смотрите сегодня в программе: колокола для храма Александра Невского, отлитые за 30 миллионов рублей пожертвований, заняли место у стройплощадки в центре Волгограда. Про аллею вспомнили: организаторы высадки именных дубов в Комсомольском саду отреагировали на сигнал ИА «Высота 102» и озаботились обновлением табличек. Остаться в ФНЛ: Российский футбольный союз решает судьбу с лицензией команды «Ротор-Волгоград» на следующий сезон. Свободу ракам: за первые недели мая в Волгоградской области полицейские поймали с поличным десятки браконьеров.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Спорт
|14.05.2018 20:26
До начала чемпионата мира по футболу в России остался месяц. ИА "Высота 102" открывает серию публикаций о командах, которые выйдут на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" в рамках мирового турнира. Первыми это предстоит сделать сборным Англии и Туниса (группа G). В прошлом веке тунисцы и англичане один раз уже встречались на чемпионате мира по футболу. Произошло это в 1998 году, но тогда африканская команда не смогла превзойти английское мастерство владения мячом и проиграла со счетом 0:2. АНГЛИЯ Англичане - родоначальники современного футбола. Сборной этой страны к следующему чемпионату мира, который пройдет...
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|Борьба с коррупцией
|14.05.2018 17:57
На 2 млн рублей увеличился бюджет семьи начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Олега Гребенюка в 2017 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах госслужащего, общая сумма его заработка в минувшем году составила почти 2,6 млн рублей против 1,5 млн рублей в 2016 году. О причинах заметной прибавки в доходах не сообщается. Супруга Олега Гребенюка также обзавелась лишним миллионом рублей, происхождение которого доподлинно известно – это продажа некоего имущества. Всего вторая половина начальника ГУ МЧС по региону заработала в прошлом году чуть более 1,7 млн рублей. В общедолевой собственности четы Гребенюков находится 5...
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|Общество
|14.05.2018 16:42
Одномоментно исчезли таблички с именами известных людей, установленные год назад у высаженных в Комсомольском саду Волгограда сеянцев дуба. Как сообщил ИА "Высота 102" активный житель Волгограда Максим Хмызов, который организовал акцию по посадке молодых дубов, таблички забрали, чтобы привести в порядок. На свое место, но уже в обновленном виде, они вернутся к Дню пионерии, который отмечается 19 мая. Напомним, информагентство в статье "В Волгограде именные деревца фронтовиков, композиторов и депутатов "пожирают" сорняки", рассказывало о непрезентабельном виде дубовой аллеи, которая высажена на территории сада параллельно улице Володарского. Тогда сообщалось, что сеянцы...
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|Общество
|14.05.2018 16:20
Обращаться в надзорное ведомство пришлось жительнице Волжского, чтобы получить от пенсионного фонда выплаты, положенные её умершему мужу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, супруг волжанки участвовал в госпрограмме софинансирования пенсионных накоплений и перечислил фонду более 90 тысяч рублей. После его смерти женщина, инвалид 3 группы, обратилась в волжское подразделение ПФР за пенсионными накоплениями супруга. Но ей в выплате отказали. Это произошло в марте прошлого года. После ее обращения в прокуратуру была проведена проверка. В результате руководителя отделения ПФР обязали выплатить женщине деньги. С учетом индексации сумма составила около 200 тысяч рублей. ...
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|Общество
|14.05.2018 16:13
Мама пятилетнего Вадима Горовенко передала слова благодарности всем, кто участвовал в сборе средств для прохождения реабилитации ее сына. Как сообщили ИА «Высота 102» в благотворительном фонде «География добра», в школе АФК Добежиных Вадим провел три недели, и самое главное – процедуры и занятия привели к отличным результатам. «Вадюша научился самостоятельно ходить по брусьям, уверенно шагает с поддержкой за обе руки, значительно снизился мышечный тонус, практически ушел перекрест в ногах, увеличился объем движений в конечностях и суставах. Сын научился плавать на спине, а мастерство ныряния просто поражает! Занятия у логопеда позволили расслабить тонус во рту и Вадик...
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|Политика
|14.05.2018 16:09
Настоящий ажиотаж вызвал праймериз «Единой России» в рядах сотрудников и руководителей муниципальных и государственных учреждений Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предварительного голосования партии, с особым энтузиазмом отнеслись к возможности стать кандидатами в депутаты гордумы директора школ, библиотекари, воспитатели, педагоги, главные врачи медицинских учреждений и начальники территориальных отделов образования Волгограда. К примеру, документы на участие в предварительном голосовании подали директора школ №№3,5, гимназий №№1,16. От МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского р-на» в депутаты метит руководящий состав – заведующая Галина Веселовская и замдиректора Ольга Толоконникова - та самая депутат Волгоградской городской думы,...
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|Экология
|14.05.2018 15:58
Десять человек, занятых незаконным промыслом подводных обитателей, задержали в Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. В километре западнее Суровикино полицейские задержали 61-летнего мужчину. У него изъяли 50-метровую сеть. 36-летний местный житель Старополтавского района взял на промысел снасть покрупнее. 70-метровую сетку он поставил на реке Отрожина Волгоградского водохранилища, северо-западнее села Гмелинка. Еще двоих жителей Среднеахтубинского района задержали участковые по подозрению в браконьерстве. А жителю Октябрьского района повезло с...
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|Экономика
|14.05.2018 15:36
Жители микрорайона «Новый Свет» начали обустраивать парковую зону — высадили 42 дерева на территории между домами второй и третьей очереди, сообщает ИА «Высота 102». Новый сквер назван «Аллеей семейных деревьев» — на каждом саженце появится именная табличка. Праздничное настроение участникам создавала развлекательная программа с музыкой и вкусными угощениями. Правильно сажать клёны и рябины жителей района «Новый свет» обучали специалисты кафедры садоводства и защиты растений Волгоградского государственного аграрного университета. В районе «Новый Свет» в настоящее время возводится четвертая очередь строительства. Новый дом планируется сдать по секциям в два этапа: первая секция будет построена...
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|Расследования
|14.05.2018 15:10 (Обновлено: 14.05.2018 15:15)
Двое охранников и бармен из бара "Белая лошадь", расположенного в центре Волгограда, будут судить за незаконный сбыт синтетических наркотиков в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Оксана Черединина, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд. По версии следствия, в период с января по март 2017 года шесть членов преступной группы занимались незаконным сбытом синтетических наркотиков путем закладок на территории Волгограда и Волжского. В марте прошлого года все сообщники были единовременно задержаны на территории различных районов Волгограда. В ходе обысков у них изъято свыше 1 кг тяжелых синтетических наркотиков. Все участники преступной группы являлись работниками...
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|Спорт
|14.05.2018 14:30
Известный волгоградский кудоист Роман Кулиев завоевал первое место в категории до 250 единиц на Кубке России по кудо. Об этом ИА "Высота 102" сообщил его наставник, председатель областного отделения федерации кудо России Александр Кравченко. Участие в соревнованиях, которые прошли в Калининграде, приняли участие спортсмены из 19 регионов России. В своем финальном бою Роман одолел кудоиста из Минеральных Вод Карена Хачатряна. И получил право поехать на всероссийские сборы, которые состоятся в июле в Обнинске. Там отберут лучших бойцов для участия в чемпионате мира в Нагано (Япония). Главное состязание кудоистов планеты пройдет с 30 ноября по 5 декабря. Отметим, что...
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|Общество
|14.05.2018 13:53
Неприятный сюрприз ожидает «бомбил», которые, наверняка, мечтали хорошо заработать на болельщиках ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, вводится порядок добровольной аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров на легковых такси в период подготовки и проведения мундиаля. Так, претендентам на оказание этих услуг нужно будет получить необходимые разрешения, основанием для которых станет соответствие определенным требованиям. В частности, возраст транспортных средств, на которых будут перевозить болельщиков, не должен будет превышать 4 года, кроме того, в салоне должна быть установлена система безналичной оплаты, а также кондиционер. К водителям также предъявляются требования: водительский стаж не...
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|Общество
|14.05.2018 13:49
Жителям Кировского района Волгограда стыдно за состояние набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, этот любимый кировчанами уголок превратился в мусорную свалку. «Эту проблему можно было бы легко решить, если бы здесь установили баки для мусора, но почему-то администрация района этого не делает. Вот и кидают все в кучу», - рассказали горожане. Между тем, уже стартовал дачный сезон, пляжный – на подходе. А с набережной Кировского района отправляются теплоходы на остров Сарпинский. «Можно предположить, что горы мусора здесь с увеличением количества дачников и отдыхающих будут только расти. Надеемся, власти района все-таки наведут здесь порядок», - заключили неравнодушные волгоградцы. ...
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|Происшествия
|14.05.2018 13:12
В Волгограде в районе развилки улиц на Тулака со стороны въезда из Ворошиловского района встали более десятка троллейбусов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», дорожный затор образовался в результате ДТП – автомобиль столкнулся с автобусом. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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|Общество
|14.05.2018 13:12
Большой интерес к доставленному в Волгоград колоколу собора Александра Невского проявляют жители и гости города, сообщает ИА «Высота 102». Люди спешат потрогать, понюхать, разглядеть поближе, а также непременно сфотографироваться на фоне 12-тонного гиганта. Некоторые дамы принимают интересные позы для наиболее эффектных снимков. Колокол, отлитый на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых, будет главным колоколом строящегося собора. Ожидается, что сегодня в Волгоград будут доставлены еще три колокола. Всего на звоннице нового храма их будет 18.
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|Общество
|14.05.2018 12:27
В мэрии Волгограда намерены вернуть к жизни заброшенный стадион «Трактор». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в правила землепользования и застройки городского округа будут внесены изменения по переводу статуса земельного участка, что позволит начать подготовку к строительным работам. Документ уже направлен в гордуму. Стадион «Трактор», построенный до войны, в последние годы стоял закрытым из-за аварийного состояния. Общая сумма привлеченных инвестиционных средств составляет порядка 100 миллионов. Возведение нового, по сути, стадиона позволит спустя длительное время открыть двери для юных спортсменов, которые теперь смогут заниматься здесь в комфортных условиях, подчеркнули в мэрии. Масштабный инвестиционный проект включает в себя...
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