«Высота 102 ТВ»: В центре Волгограда в ряд выстроились колокола собора Александра Невского

Смотрите сегодня в программе: колокола для храма Александра Невского, отлитые за 30 миллионов рублей пожертвований, заняли место у стройплощадки в центре Волгограда. Про аллею вспомнили: организаторы высадки именных дубов в Комсомольском саду отреагировали на сигнал ИА «Высота 102» и озаботились обновлением табличек. Остаться в ФНЛ: Российский футбольный союз решает судьбу с лицензией команды «Ротор-Волгоград» на следующий сезон. Свободу ракам: за первые недели мая в Волгоградской области полицейские поймали с поличным десятки браконьеров.







Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.