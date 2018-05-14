







Десять человек, занятых незаконным промыслом подводных обитателей, задержали в Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. В километре западнее Суровикино полицейские задержали 61-летнего мужчину. У него изъяли 50-метровую сеть. 36-летний местный житель Старополтавского района взял на промысел снасть покрупнее. 70-метровую сетку он поставил на реке Отрожина Волгоградского водохранилища, северо-западнее села Гмелинка. Еще двоих жителей Среднеахтубинского района задержали участковые по подозрению в браконьерстве.

А жителю Октябрьского района повезло с уловом. До момента задержания его добычей стали почти полсотни особей рыбца, карася, судака и плотвы. Еще более богатым на добычу стал день у жителя Иловлинского района. В Иловле с помощью 90-метровой сети он добыл более сотни штук жереха, окуня, леща, густеры, плотвы, синца и серебряного карася. Попались в руки полицейских и двое жителей Ленинского и Дубовского районов. Они ставили сети с надувных лодок. Также за браконьерские способы лова придется ответить жителям Кумылженского, Клетского и Быковского районов.

Вмешательство стражей порядка стало настоящим спасением для более чем тысячи раков. Так, в реке Еруслан на территории Старополтавского района при тралении вытащили более 100 раконакопителей. Из них извлекли около тысячи членистоногих, которые вместо попадания на чей-то стол вернулись в свою естественную среду обитания. Еще около трех десятков ловушек для раков полицейские извлекли из Цимлянского водохранилища вблизи поселка Приморский.

В отношении всех любителей запретного лова возбуждены уголовные дела по ст. 256 УК РФ – “Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов”. Максимальное наказание по этой статье - два года тюрьмы.