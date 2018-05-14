Региональное отделение Фонда соцстрахования подвело итоги 2017 года





Согласно показателям отделения Фонда социального страхования, число стоящих на учёте страхователей по сравнению с 2016 годом сократилось на 5% и составило 57003. Уменьшается и численность работающих волгоградцев. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. она снизилась на 6,1%, сообщает ИА «Высота 102». Но есть и положительный момент: размер среднемесячной заработной платы в регионе вырос на 7,4% по сравнению с 2016 г. и составил 24821,85 руб., - отметил управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС Павел Гладких. Причем самый высокий размер зарплат зафиксирован в Красноармейском (32089,63 руб.), Краснооктябрьском (29043,16 руб.) и Центральном (27927,21) районах.

Из-за этого роста бюджет регионального ФСС удалось исполнить на 103,8%. Общий доход вырос на 4% и составил 5,9 млрд руб., из которых 4,9 млрд поступило от обязательного страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ещё миллиард – по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Фондом активно ведется работа по вовлеченности работодателей в мероприятия по охране труда. Сейчас 20% от страховых взносов в ФСС предприятия могут потратить на профилактику травматизма. Эти меры дают результат: только в 2017 г. по сравнению с 2016-м количество происшествий снизилось на 6,1%, а численность погибших – на 26,6% (11 против 15).

На выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2017 г. направлено более 2,5 млрд рублей. Еще около 2,5 млрд руб. направлено на выплату пособий по материнству и детству – ещё одному важнейшему направлению социальной защиты граждан. На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также диспансерного наблюдения в первый год жизни ребёнка, выделено 254 млн рублей. Если учесть, что по естественным демографическим причинам количество рожениц уменьшается, поддержка Фонда оказывается особенно важной – без чувства защищённости решиться на рождение второго и тем более третьего ребёнка совсем не просто.

Ещё одна категория граждан, которым требуется защита государства и всего общества, это инвалиды. ФСС обеспечивает их техническими средствами реабилитации – протезно-ортопедическими изделиями. В прошлом году на них было выделено 311,3 млн руб., исполнено 54168 заявок от инвалидов. Есть и различные категории граждан, которым положено льготное санаторно-курортное лечение. На это потратили 45,7 млн рублей.

Все средства отделения ФСС в 2017 году освоены полностью и строго по целевым направлениям. О результатах деятельности ФСС два раза в год отчитывается перед представителями различных ведомств, в том числе общественных. Кроме того, Павел Гладких рассказал, что фондом проводится системная просветительская работа по информированию граждан об их правах и возможностях. Причём каждый человек и сам может легко всё узнать – для этого работает сайт ФСС, на котором есть вся актуальная информация. И, конечно, все необходимые консультации вам дадут сотрудники ведомства, ведь в деле защиты прав граждан они на вашей стороне.







