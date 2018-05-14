В Волгограде за сбыт наркотиков будут судить бармена и охранников из бара "Белая лошадь"

Двое охранников и бармен из бара "Белая лошадь", расположенного в центре Волгограда, будут судить за незаконный сбыт синтетических наркотиков в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Оксана Черединина, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд. По версии следствия, в период с января по март 2017 года шесть членов преступной группы занимались незаконным сбытом синтетических наркотиков путем закладок на территории Волгограда и Волжского. В марте прошлого года все сообщники были единовременно задержаны на территории различных районов Волгограда. В ходе обысков у них изъято свыше 1 кг тяжелых синтетических наркотиков.

Все участники преступной группы являлись работниками музыкального бара, расположенного в Центральном районе Волгограда.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей. За содеянное им грозит до 20 лет лишения свободы.

Уголовные дела в отношении двух официанток, в связи с заключенными досудебными соглашениями о сотрудничестве, уже на ходятся на рассмотрении в суде в особом порядке судопроизводства. В отношении несовершеннолетней участницы организованной группы уголовное дело расследовалось СУ СК РФ по Волгоградской области. В настоящее время девушка уже осуждена Волжским городским судом к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.