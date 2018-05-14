



Настоящий ажиотаж вызвал праймериз «Единой России» в рядах сотрудников и руководителей муниципальных и государственных учреждений Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предварительного голосования партии, с особым энтузиазмом отнеслись к возможности стать кандидатами в депутаты гордумы директора школ, библиотекари, воспитатели, педагоги, главные врачи медицинских учреждений и начальники территориальных отделов образования Волгограда.





К примеру, документы на участие в предварительном голосовании подали директора школ №№3,5, гимназий №№1,16. От МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского р-на» в депутаты метит руководящий состав – заведующая Галина Веселовская и замдиректора Ольга Толоконникова - та самая депутат Волгоградской городской думы, которая была исключена из фракции «Единая Россия», а впоследствии и уволена с должности директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда». Причиной явились скандалы с многомиллионными долгами Толоконниковой и попытками препятствовать их принудительному списанию из зарплаты.

Во многих других муниципальных структурах Волгограда также, как выяснилось, грезят о депутатских мандатах. К примеру, участником праймериз стал директор музыкального театра Дмитрий Полянин, директор МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района», главный библиотекарь ВМУК "Централизованная система городских библиотек".





Немало среди изъявивших желание участвовать в отборе кандидатов в народные избранники от главной политической силы страны активистов молодежных движений (в том числе, «Молодая гвардия» «Единой России), студентов (особенно РанХИГС) и помощников народных избранников. Из нынешнего созыва Волгоградской гордумы, в котором работает 48 человек, участниками предварительного голосования уже стали как минимум 22 депутата.

Об удостоверении депутата мечтают, как выяснилось, также инженер-конструктор производственного объединения «Титан-Баррикады», завхоз стоматологии и даже дипломированный психолог, сексолог – 28-летняя директор коммерческой организации и несколько временно неработающих горожан.





Всего, по последним данным реготделения «Единой России», на праймериз зарегистрировано 134 человека. Заявки принимаются с начала апреля. Завтра, 15 мая, - последний день для подачи документов. Участники в обязательном порядке должны пройти испытание политическими дебатами и встречами с жителями в границах своего избирательного округа. Предварительное голосование состоится по образу и подобию настоящих выборов 3 июня. Победителей голосования партия власти включит в список кандидатов в депутаты от «ЕР». Выборы в гордумы пройдут 9 сентября 2018 года.



