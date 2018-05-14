В Волгограде «бомбилам» не дадут обогатиться на болельщиках ЧМ-2018

Неприятный сюрприз ожидает «бомбил», которые, наверняка, мечтали хорошо заработать на болельщиках,ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгоградской области, вводится порядок добровольной аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров на легковых такси в период подготовки и проведения мундиаля. Так, претендентам на оказание этих услуг нужно будет получить необходимые разрешения, основанием для которых станет соответствие определенным требованиям. В частности, возраст транспортных средств, на которых будут перевозить болельщиков, не должен будет превышать 4 года, кроме того, в салоне должна быть установлена система безналичной оплаты, а также кондиционер. К водителям также предъявляются требования: водительский стаж не менее трех лет, знание английского на уровне не ниже базового, а также наличие в такси русско-английских и англо-русских словарей. Кроме того, постановлением вводится предельный уровень оплаты за проезд по маршруту аэропорт- стадион – не более 400 рублей. Аккредитацией будет заниматься комитет по транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской области. Заявки от перевозчиков ждут до 25 мая этого года.



