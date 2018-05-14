



В мэрии Волгограда намерены вернуть к жизни заброшенный стадион «Трактор». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в правила землепользования и застройки городского округа будут внесены изменения по переводу статуса земельного участка, что позволит начать подготовку к строительным работам. Документ уже направлен в гордуму. Стадион «Трактор», построенный в 1980 году прошлого века, в последние годы стоял закрытым из-за аварийного состояния. Общая сумма привлеченных инвестиционных средств составляет порядка 100 миллионов. Возведение нового, по сути, стадиона позволит спустя длительное время открыть двери для юных спортсменов, которые теперь смогут заниматься здесь в комфортных условиях, подчеркнули в мэрии. Масштабный инвестиционный проект включает в себя строительство спорткомплекса с современным футбольным полем, беговыми дорожками, трибунами, раздевалками, душевыми и другими административными помещениями. В рамках комплексного развития стадиона и прилегающей территории инвестиционный проект предусматривает также строительство двухэтажного многофункционального центра с торговыми площадями, аренду которых предпринимателям предложат на экономически выгодных условиях. Обновление ждет не только сам спортивный объект, но и прилегающую рядом с ним территорию, которая уже давно заброшена и превращена на некоторых участках местными жителями в стихийную свалку. Инвестор проведет озеленение с высадкой деревьев и газона, устройство наружного освещения и системы полива. Для удобства посетителей рядом появятся несколько бесплатных парковочных площадей общей вместимостью свыше 900 мест.



