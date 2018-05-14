«Доска позора»: В Волгограде районную набережную превратили в помойку

Обвиняемый в убийстве двух волжанок Александр Масленников сегодня отказался от дачи показаний во время судебного процесса, сообщает ИА "Высота 102". Это произошло во время заседания в Волгоградском областном суде, на котором сейчас рассматриваются доказательства стороны защиты. Отказ он объяснил своей неготовностью. В тоже время он не стал отказываться от оглашения показаний, данных во время следствия. Тогда он признался в убийстве. И рассказал следователям о случившемся. В караоке-клуб он пришел, чтобы познакомиться с девушками. Для продолжения знакомства он заранее снял квартиру на сутки. По его словам, конфликт с девушками вышел случайно. Когда он приехал с ними на...