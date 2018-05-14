Сайт vtb.ru нарастил продажи кредитных продуктов на 30%





По итогам первого квартала 2018 г. продажи кредитных продуктов через сайт ВТБ составили 26,5 млрд рублей. Данный показатель вырос почти на треть по сравнению с продажами через сайты ВТБ и ВТБ24 в первом квартале прошлого года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Наибольший объем кредитов, оформленных на сайте банка, пришелся на сегмент кредитов наличными (свыше 13 млрд рублей) и ипотеки (12,5 млрд рублей). Объем выданных автокредитов превысил 1 млрд рублей. Кроме того, клиенты заказали на vtb.ru более 16 тысяч кредитных карт.

В течение первого квартала также возрос трафик посещений. За первые три месяца работы нового сайта ВТБ его посетили более 10 млн человек. 52% клиентов заходят на сайт со стационарных компьютеров, 48% - с мобильных устройств. Самыми популярными разделами стали карты (87% от количества всех посетителей), вклады и счета (64%), ипотека (62%) и кредиты наличными (54%).

«Показатели продаж на новом сайте ВТБ демонстрируют уверенный рост с начала года. Мы будем и дальше инвестировать в развитие его платформы. К концу 2018 г. для каждого посетителя vtb.ruпланируется сформировать персонифицированный контент в зависимости от клиентских предпочтений, геолокации и предыдущих действий на сайте. Благодаря этому пользователи смогут еще быстрее находить нужную информацию и оформлять интересующие их продукты», – отметил Иван Пятков, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.