Представители власти Волгоградской области налаживают связи в Иране

С визитом в провинцию Мазандаран Исламской республики Иран сегодня прибыла официальная делегация Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в региональном парламенте, делегацию возглавляет заместитель губернатора Владимир Шкарин. В Иран отправились также президент «Волгоградской торгово-промышленной палаты» Вадим Ткаченко, депутаты облдумы Руслан Шарифов и Алексей Овчинников. Одной из тем переговоров станут перспективы научного и межвузовского взаимодействия между ВолГАУ, Мазандаранским университетом и университетом иранского города Сари. Чуть более месяца назад в составе российской делегации в Иране уже побывал спикер Волгоградской облдумы Николай Семисотов.

Делегация Ирана во главе с губернатором провинции Мазандаран приезжала в Волгоград в 2017 году.