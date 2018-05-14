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Спорт
 14.05.2018 20:26

На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой Африки



До начала чемпионата мира по футболу в России остался месяц. ИА "Высота 102" открывает серию публикаций о командах, которые выйдут на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" в рамках мирового турнира. Первыми это предстоит сделать сборным Англии и Туниса (группа G). В прошлом веке тунисцы и англичане один раз уже встречались на чемпионате мира по футболу. Произошло это в 1998 году, но тогда африканская команда не смогла превзойти английское мастерство владения мячом и проиграла со счетом 0:2. 

АНГЛИЯ

Англичане - родоначальники современного футбола. Сборной этой страны к следующему чемпионату мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, исполниться 150 лет! За свою многолетнюю историю англичане участвовали в мировом футбольном турнире 14 раз и только единожды - в 1966 году - становились чемпионами мира.

Сборная Англии: детали и факты (по версии аналитической компании InStat)

  • Главный тренер - Гарет Саутгейт, в  прошлом - бывший игрок сборной Англии, участник двух чемпионатов Европы (1996,2000) и двух чемпионатов мира (1998, 2002).
  • Капитан - Джордан Херденсон. Он известен тем, что в среднем выполнял около 97 передач за матч с точностью 90%.
  • Лучший бомбардир в истории сборной Англии -  Уэйн Руни. На его счету 53 гола в 119 матчах. Однако Руни любители футбола не увидят на поле "Волгоград Арены": в 2017-м он заявил о своем уходе из национальной сборной, чтобы дать дорогу молодым игрокам. 
  • Самый эффективный защитник - Кайл Уокер. Он лидер по наигрышу в матчах квалификации - 854 минуты. Уокер был эффективен во всех игровых компонентах (64% успешных единоборств, 65% успешных отборов, 2.6 ключевые передачи за игру). 
  • Харри Кейн - лучший бомбардир английской Премьер-лиги - сегодня вышел на первые роли в национальной сборной. Он показывает высокую реализацию моментов у ворот соперников. Из 10 точных ударов нападающего по воротам 5 были результативными. 
  • Англичане в матчах отборочного цикла не пропустили ни одного мяча в контратаках.
  • Сборная Англии успешно реализует комбинационный стиль игры. Англичане без потерь выводят мяч в дальнюю четверть поля в 50% розыгрышей, в штрафную соперника - в 20% розыгрышей.
  • Сборная Англии завершала ударами 18%  быстрых атак. Это лучший показатель наряду с Бельгией.
  • Англия абсолютный лидер Европы по числу выполняемых футболистами обводок - 40 за мяч. При этом их эффективность в матчах отборочного цикла была на среднем уровне - 54% успешных.
  • Сборная Англии одна из лучших команд Европы по ведению силовой борьбы в обороне. Команда выигрывает 62% единоборств  на своей половине поля и уступает в этом показатели лишь Франции.

ТУНИС

Сборная команда Туниса дебютировала на мировых первенствах в 1978 году. Всего "орлы Карфагена" - известное прозвище команды -  четырежды принимали участие в финальной стадии турнира и ни разу не смогли выйти из группы. Тунисцы имеет титул чемпиона Африки 2004 года. Дважды (в 1965 и в 1996) команда становились серебряным и один раз (в 1963 году) бронзовым призером Кубка африканских наций.

Сборная Туниса: детали и факты (по версии аналитической компании InStat)

  • Главный тренер - Набиль Маалул, в прошлом играл за сборную Туниса (1985-95 гг.). 
  • Капитан - Яссин Шихауи. Он выступает за сборную с 2006 года, играет на позиции атакующего полузащитника.
  • Лучший бомбардир в истории сборной - Иссам Джемаа. На его счету 36 забитых голов. 
  • Защитник Али Маалул - второй футболист Африки по числу выполненных передач (493). Он входит в тройку лучших футболистов Африки по числу ключевых передач (28) и передач в штрафную (58).
  • Мохамед Амине Бен Амор - один из лидеров отборочного цикла по числу отборов мяча (47). Также опорный полузащитник является лидером сборной Туниса по перехватам мяча - 38. Из них 14 - на половине оппонентов.
  • Сборная Туниса, как и англичане, успешно реализует комбинационный стиль игры.
  • Команда успешно сочетает точную игру в пас со скоростью перемещения мяча. Скорость точных передач Туниса - вторая в Африке. В среднем в минуту владения мячом команда выполняет 14.8 точных передач.
  • Сборная Туниса одна из самых жестких команд Африки. В среднем за матч футболисты команды совершают 19.3 нарушения правил, 8.6 из них на своей половине поля.
  • Сборная Туниса и самая агрессивная команда Африки в отборе мяча. В среднем за матч футболисты совершают 43 попытки отбора, при этом их эффективность достаточно высокая - 57%.
  • Тунисцы входят в лидирующую группу континента по эффективности организации быстрых атак, 20% из них завершаются по воротам соперников.

Исход борьбы: ставки и прогнозы

Букмекеры активно принимают ставки на исход этого поединка. Явным фаворитом являются англичане, однако многие сходятся во мнении, что тунисцев недооценивать нельзя: сборная Туниса уверенно пробилась на ЧМ-2018, преодолев непростую отборочную группу с своей географической зоне. Тем не менее, ставят преимущественно на то, что "орлы Карфагена" проиграют, но разрыв в счете будет минимальным. 

Сборные Англии и Туниса сразятся в понедельник, 18 июня. Начало матча в 21.00. 

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