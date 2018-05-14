







До начала чемпионата мира по футболу в России остался месяц. ИА "Высота 102" открывает серию публикаций о командах, которые выйдут на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" в рамках мирового турнира. Первыми это предстоит сделать сборным Англии и Туниса (группа G). В прошлом веке тунисцы и англичане один раз уже встречались на чемпионате мира по футболу. Произошло это в 1998 году, но тогда африканская команда не смогла превзойти английское мастерство владения мячом и проиграла со счетом 0:2.





АНГЛИЯ





Англичане - родоначальники современного футбола. Сборной этой страны к следующему чемпионату мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, исполниться 150 лет! За свою многолетнюю историю англичане участвовали в мировом футбольном турнире 14 раз и только единожды - в 1966 году - становились чемпионами мира.





Сборная Англии: детали и факты (по версии аналитической компании InStat)





Главный тренер - Гарет Саутгейт, в прошлом - бывший игрок сборной Англии, участник двух чемпионатов Европы (1996,2000) и двух чемпионатов мира (1998, 2002).

- Гарет Саутгейт, в прошлом - бывший игрок сборной Англии, участник двух чемпионатов Европы (1996,2000) и двух чемпионатов мира (1998, 2002). Капитан - Джордан Херденсон. Он известен тем, что в среднем выполнял около 97 передач за матч с точностью 90%.

- Джордан Херденсон. Он известен тем, что в среднем выполнял около 97 передач за матч с точностью 90%. Лучший бомбардир в истории сборной Англии - Уэйн Руни. На его счету 53 гола в 119 матчах. Однако Руни любители футбола не увидят на поле "Волгоград Арены": в 2017-м он заявил о своем уходе из национальной сборной, чтобы дать дорогу молодым игрокам.

- Уэйн Руни. На его счету 53 гола в 119 матчах. Однако Руни любители футбола не увидят на поле "Волгоград Арены": в 2017-м он заявил о своем уходе из национальной сборной, чтобы дать дорогу молодым игрокам. Самый эффективный защитник - Кайл Уокер. Он лидер по наигрышу в матчах квалификации - 854 минуты. Уокер был эффективен во всех игровых компонентах (64% успешных единоборств, 65% успешных отборов, 2.6 ключевые передачи за игру).

- Кайл Уокер. Он лидер по наигрышу в матчах квалификации - 854 минуты. Уокер был эффективен во всех игровых компонентах (64% успешных единоборств, 65% успешных отборов, 2.6 ключевые передачи за игру). Харри Кейн - лучший бомбардир английской Премьер-лиги - сегодня вышел на первые роли в национальной сборной. Он показывает высокую реализацию моментов у ворот соперников. Из 10 точных ударов нападающего по воротам 5 были результативными.

- лучший бомбардир английской Премьер-лиги - сегодня вышел на первые роли в национальной сборной. Он показывает высокую реализацию моментов у ворот соперников. Из 10 точных ударов нападающего по воротам 5 были результативными. Англичане в матчах отборочного цикла не пропустили ни одного мяча в контратаках.

Сборная Англии успешно реализует комбинационный стиль игры. Англичане без потерь выводят мяч в дальнюю четверть поля в 50% розыгрышей, в штрафную соперника - в 20% розыгрышей.

Сборная Англии завершала ударами 18% быстрых атак. Это лучший показатель наряду с Бельгией.

Англия абсолютный лидер Европы по числу выполняемых футболистами обводок - 40 за мяч. При этом их эффективность в матчах отборочного цикла была на среднем уровне - 54% успешных.

Сборная Англии одна из лучших команд Европы по ведению силовой борьбы в обороне. Команда выигрывает 62% единоборств на своей половине поля и уступает в этом показатели лишь Франции.





ТУНИС





Сборная команда Туниса дебютировала на мировых первенствах в 1978 году. Всего "орлы Карфагена" - известное прозвище команды - четырежды принимали участие в финальной стадии турнира и ни разу не смогли выйти из группы. Тунисцы имеет титул чемпиона Африки 2004 года. Дважды (в 1965 и в 1996) команда становились серебряным и один раз (в 1963 году) бронзовым призером Кубка африканских наций.





Сборная Туниса: детали и факты (по версии аналитической компании InStat)





Главный тренер - Набиль Маалул, в прошлом играл за сборную Туниса (1985-95 гг.).

- Набиль Маалул, в прошлом играл за сборную Туниса (1985-95 гг.). Капитан - Яссин Шихауи. Он выступает за сборную с 2006 года, играет на позиции атакующего полузащитника.

- Яссин Шихауи. Он выступает за сборную с 2006 года, играет на позиции атакующего полузащитника. Лучший бомбардир в истории сборно й - Иссам Джемаа. На его счету 36 забитых голов.

й - Иссам Джемаа. На его счету 36 забитых голов. Защитник Али Маалул - второй футболист Африки по числу выполненных передач (493). Он входит в тройку лучших футболистов Африки по числу ключевых передач (28) и передач в штрафную (58).

- второй футболист Африки по числу выполненных передач (493). Он входит в тройку лучших футболистов Африки по числу ключевых передач (28) и передач в штрафную (58). Мохамед Амине Бен Амор - один из лидеров отборочного цикла по числу отборов мяча (47). Также опорный полузащитник является лидером сборной Туниса по перехватам мяча - 38. Из них 14 - на половине оппонентов.

- один из лидеров отборочного цикла по числу отборов мяча (47). Также опорный полузащитник является лидером сборной Туниса по перехватам мяча - 38. Из них 14 - на половине оппонентов. Сборная Туниса, как и англичане, успешно реализует комбинационный стиль игры.

Команда успешно сочетает точную игру в пас со скоростью перемещения мяча. Скорость точных передач Туниса - вторая в Африке. В среднем в минуту владения мячом команда выполняет 14.8 точных передач.

Сборная Туниса одна из самых жестких команд Африки. В среднем за матч футболисты команды совершают 19.3 нарушения правил, 8.6 из них на своей половине поля.

Сборная Туниса и самая агрессивная команда Африки в отборе мяча. В среднем за матч футболисты совершают 43 попытки отбора, при этом их эффективность достаточно высокая - 57%.

Тунисцы входят в лидирующую группу континента по эффективности организации быстрых атак, 20% из них завершаются по воротам соперников.





Исход борьбы: ставки и прогнозы





Букмекеры активно принимают ставки на исход этого поединка. Явным фаворитом являются англичане, однако многие сходятся во мнении, что тунисцев недооценивать нельзя: сборная Туниса уверенно пробилась на ЧМ-2018, преодолев непростую отборочную группу с своей географической зоне. Тем не менее, ставят преимущественно на то, что "орлы Карфагена" проиграют, но разрыв в счете будет минимальным.





Сборные Англии и Туниса сразятся в понедельник, 18 июня. Начало матча в 21.00.



