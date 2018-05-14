|Происшествия
|14.05.2018 10:28
В Волгоградской области 3-летний ребенок пропорол живот арматурой
Врачи борются за жизнь трехлетней девочки из Камышина, которая упала и пропорола себе живот металлическим штырем. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, ребенка госпитализировали в районную больницу в тяжелом состоянии. Известно, что девочка играла во дворе домовладения, где лежали списанные рельсы и шпалы. Она споткнулась и упала, пропоров себе живот. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что семья девочки характеризуется положительно, на учете не состоит. По предварительным данным, в момент трагедии отец ремонтировал машину, а мать занималась домашним хозяйством.
В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне
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В Волгограде березовой роще устроили SPA-процедуры - чистку и омоложение
Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...
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Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Расследования
|14.05.2018 15:10 (Обновлено: 14.05.2018 15:15)
Двое охранников и бармен из бара "Белая лошадь", расположенного в центре Волгограда, будут судить за незаконный сбыт синтетических наркотиков в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Оксана Черединина, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд. По версии следствия, в период с января по март 2017 года шесть членов преступной группы занимались незаконным сбытом синтетических наркотиков путем закладок на территории Волгограда и Волжского. В марте прошлого года все сообщники были единовременно задержаны на территории различных районов Волгограда. В ходе обысков у них изъято свыше 1 кг тяжелых синтетических наркотиков. Все участники преступной группы являлись работниками...
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|Спорт
|14.05.2018 14:30
Известный волгоградский кудоист Роман Кулиев завоевал первое место в категории до 250 единиц на Кубке России по кудо. Об этом ИА "Высота 102" сообщил его наставник, председатель областного отделения федерации кудо России Александр Кравченко. Участие в соревнованиях, которые прошли в Калининграде, приняли участие спортсмены из 19 регионов России. В своем финальном бою Роман одолел кудоиста из Минеральных Вод Карена Хачатряна. И получил право поехать на всероссийские сборы, которые состоятся в июле в Обнинске. Там отберут лучших бойцов для участия в чемпионате мира в Нагано (Япония). Главное состязание кудоистов планеты пройдет с 30 ноября по 5 декабря. Отметим, что...
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|Общество
|14.05.2018 13:53
Неприятный сюрприз ожидает «бомбил», которые, наверняка, мечтали хорошо заработать на болельщиках,ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгоградской области, вводится порядок добровольной аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров на легковых такси в период подготовки и проведения мундиаля. Так, претендентам на оказание этих услуг нужно будет получить необходимые разрешения, основанием для которых станет соответствие определенным требованиям. В частности, возраст транспортных средств, на которых будут перевозить болельщиков, не должен будет превышать 4 года, кроме того, в салоне должна быть установлена система безналичной оплаты, а также кондиционер. К водителям также предъявляются требования: водительский стаж не...
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|Общество
|14.05.2018 13:49
Жителям Кировского района Волгограда стыдно за состояние набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, этот любимый кировчанами уголок превратился в мусорную свалку. «Эту проблему можно было бы легко решить, если бы здесь установили баки для мусора, но почему-то администрация района этого не делает. Вот и кидают все в кучу», - рассказали горожане. Между тем, уже стартовал дачный сезон, пляжный – на подходе. А с набережной Кировского района отправляются теплоходы на остров Сарпинский. «Можно предположить, что горы мусора здесь с увеличением количества дачников и отдыхающих будут только расти. Надеемся, власти района все-таки наведут здесь порядок», - заключили неравнодушные волгоградцы. ...
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|Происшествия
|14.05.2018 13:12
В Волгограде в районе развилки улиц на Тулака со стороны въезда из Ворошиловского района встали более десятка троллейбусов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», дорожный затор образовался в результате ДТП – автомобиль столкнулся с автобусом. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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|Общество
|14.05.2018 13:12
Большой интерес к доставленному в Волгоград колоколу собора Александра Невского проявляют жители и гости города, сообщает ИА «Высота 102». Люди спешат потрогать, понюхать, разглядеть поближе, а также непременно сфотографироваться на фоне 12-тонного гиганта. Некоторые дамы принимают интересные позы для наиболее эффектных снимков. Колокол, отлитый на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых, будет главным колоколом строящегося собора. Ожидается, что сегодня в Волгоград будут доставлены еще три колокола. Всего на звоннице нового храма их будет 18.
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|Общество
|14.05.2018 12:27
В мэрии Волгограда намерены вернуть к жизни заброшенный стадион «Трактор». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в правила землепользования и застройки городского округа будут внесены изменения по переводу статуса земельного участка, что позволит начать подготовку к строительным работам. Документ уже направлен в гордуму. Стадион «Трактор», построенный в 1980 году прошлого века, в последние годы стоял закрытым из-за аварийного состояния. Общая сумма привлеченных инвестиционных средств составляет порядка 100 миллионов. Возведение нового, по сути, стадиона позволит спустя длительное время открыть двери для юных спортсменов, которые теперь смогут заниматься здесь в комфортных условиях, подчеркнули в мэрии. Масштабный инвестиционный проект...
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|Общество
|14.05.2018 11:58
На создание мемориального парка у подножия Мамаева кургана в Волгограде ушло около 200 миллионов рублей
Создание мемориального парка около Мамаева кургана в Волгограде обошлось почти в 200 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, с лета прошлого года заказчик строительства объекта, МБУ «Северное» потратило данную сумму на привлечение подрядчиков по оказанию различных услуг. В частности, деньги пошли на обустройство стоянки для автомобилей, проездов, озеленение, электромонтажные работы, на установку систем видеонаблюдения, на устройство поливочного водопровода, на работы по благоустройство территории. Самые крупные суммы муниципальное учреждение выделило на создание светодиодной арки – 26 миллионов рублей – и на фонтан – 23 миллиона рублей. Закупки осуществлялись у единственного поставщика, в роли...
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|Общество
|14.05.2018 11:25
Обвиняемый в убийстве двух волжанок Александр Масленников сегодня отказался от дачи показаний во время судебного процесса, сообщает ИА "Высота 102". Это произошло во время заседания в Волгоградском областном суде, на котором сейчас рассматриваются доказательства стороны защиты. Отказ он объяснил своей неготовностью. В тоже время он не стал отказываться от оглашения показаний, данных во время следствия. Тогда он признался в убийстве. И рассказал следователям о случившемся. В караоке-клуб он пришел, чтобы познакомиться с девушками. Для продолжения знакомства он заранее снял квартиру на сутки. По его словам, конфликт с девушками вышел случайно. Когда он приехал с ними на...
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|Политика
|14.05.2018 11:17
С визитом в провинцию Мазандаран Исламской республики Иран сегодня прибыла официальная делегация Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в региональном парламенте, делегацию возглавляет заместитель губернатора Владимир Шкарин. В Иран отправились также президент «Волгоградской торгово-промышленной палаты» Вадим Ткаченко, депутаты облдумы Руслан Шарифов и Алексей Овчинников. Одной из тем переговоров станут перспективы научного и межвузовского взаимодействия между ВолГАУ, Мазандаранским университетом и университетом иранского города Сари. Чуть более месяца назад в составе российской делегации в Иране уже побывал спикер Волгоградской облдумы Николай Семисотов. Делегация Ирана во главе с губернатором провинции Мазандаран приезжала в Волгоград в 2017 году.
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|Происшествия
|14.05.2018 10:34
Мужчина погиб от удара током в Палласовском районе. Как сообщил ИА "Высота 102" источник в правоохранительных органах, трагедия случилась в 15 км юго-западнее села Кайсацкое. По предварительным данным, 38-летний электромонтер проверял электротрансформатор и контакт ЛЭП на неисправность и его ударило током. От полученной травмы рабочий скончался.
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|Спорт
|14.05.2018 09:01
В самом массовом сообществе болельщиков "Ротора" в интернете прошел опрос по итогам неудачного сезона волгоградской команды в ФНЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», болельщикам было предложено 4 варианта ответа на вопрос, кто, по их мнению, виновен в провальном сезоне. Подавляющее большинство высказалось за вариант "Руководство клуба и облспорткомитета" (73%). Версии "Игроки команды" придерживаются 17,5% опрошенных, "Тренерский штаб" - 6,5%. Еще 3% высказались за то, что главная причина столь неудачного выступления - сами болельщики. Напомним, команда заняла в турнирной таблице 17-е место из 20 возможных и по регламенту должна покинуть лигу, вылетев во Второй дивизион. При этом "Ротор" может сохранить прописку,...
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|Происшествия
|14.05.2018 08:41
Сегодня под утро пожарным пришлось тушить пожар на улице Гуртьева в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС по Волгоградской области, горел надувной резиновый батут на площади 10 кв.м. Пожарные расчёты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04:15ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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|Общество
|14.05.2018 07:16
Жители Волгоградской области со дня действия в регионе программы капремонта заплатили на эти цели около 5,1 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные унитарной некоммерческой организации включительно по март этого года, начислено же было взносов на 6,5 миллиарда рублей. То есть недоплата составила около 1,4 миллиарда рублей. Процент оплаты – почти 79%. В Волгограде платят за капремонт хуже, чем в целом по области – 77%. Среди районов города-героя самые аккуратные плательщики – в Красноармейском районе (78,52%). Хуже всего оплачивают взносы за капремонт в Тракторозаводском районе (74,37%). Среди городских округов по традиции первое место по платежной дисциплине...
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|Общество
|14.05.2018 05:17
Жительнице Волгоградской области Марине Кирьяновой удалось через суд вернуть приемных детей, которые органы опеки изъяли из семьи в июне 2017 года, сообщил сегодня ИА «Высота 102» адвокат Андрей Исупов. Октябрьский районный суд, рассмотрев иск Кирьяновой к администрации района и отделу образования, признал постановление районной администрации об отстранении Кирьяновой от обязанностей опекуна (приемного родителя) незаконным, постановив вернуть детей в семью незамедлительно. По словам адвоката, решение суда было исполнено в этот же день. Троих детей, которые все это время находились в реабилитационном центре для несовершеннолетних, вернули приемной матери. Решение еще по одному ребенку, который также воспитывался в этой семье, будет приниматься отдельно. ...
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14 мая 15:10
14 мая 13:12
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14 мая 11:25
14 мая 10:28
В Волгоградской области 3-летний ребенок пропорол живот арматурой
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