В Волгограде на улице сгорел надувной батут

Сотрудники управления Росприроднадзора по Волгоградской области разбираются в обстоятельствах проникновении на зарытую свалку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, собственник земельного участка, расположенного в Городищенском районе, по решению Краснооктябрьского районного суда, вынесенного осенью прошлого года, в нынешнем году должен ликвидировать несанкционированный полигон и рекультивировать территорию. В апреле этого года администрацией Городищенского района в целях предотвращения загрязнения данного участка была привлечена техника для рытья траншей на путях подъезда, кроме того, на центральном въезде был установлен металлический шлагбаум. Однако был обнаружен факт взлома на шлагбауме. Сейчас специалисты определяют, с какой целью здесь побывали непрошеные гости и...

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