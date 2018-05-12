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Общество
 13.05.2018 16:52

В Волгоград 12-тонный колокол собора Александра Невского выставили на площади Павших борцов


Главный колокол собора Александра Невского доставлен сегодня в Волгоград из Ярославской области. Благовестник весом 12 тонн выставлен на площади Павших борцов перед стройплощадкой, где по образцу легендарного царицынского собора воссоздается его точная копия. Колокол находится в открытом доступе и уже привлекает внимание множества волгоградцев и туристов, сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии.
Завтра в город прибудут еще три колокола для собора Александра Невского, всего их 18, в том числе три благовестника. Оставшиеся доставят в Волгоград до конца недели. Презентация колоколов состоится 18 мая в ходе попечительского совета по строительству Александро-Невского собора. По предварительным данным, на 20 мая запланировано их освящение.
Колокола отлиты на Ярославском заводе братьев Шуваловых по старинным технологиям, которые поддерживают традицию известных производителей колоколов Российской империи – мастеров Оловяшниковых.
Стоимость набора колоколов — около 30 миллионов рублей. Финансирование этих расходов взял на себя один из членов попечительского совета по строительству собора — генеральный директор волгоградской торговой сети «Радеж» Юрий Сударев.
На площади Павших борцов колокола будут находиться в течение лета, пока не будет готова звонница Александро-Невского собора, после чего их поднимут наверх.
Воссоздание собора Александра Невского в Волгограде в затрибунной части площади Павших борцов продолжается с апреля 2016 года. На сегодня его стены достигают в высоту 17-ти метров, это примерно третья часть от общей высоты. Завершить работы по строительству и внутреннему убранству собора планируется полностью к 800-летию великого князя, которое отметят в России в 2021 году.
Внешний вид собора будет максимально приближен к облику его царицынского предшественника, который строился на народные пожертвования с 1901 по 1918 годы в память о чудесном спасении в железнодорожной катастрофе царя Александра III. Храм, ставший символом духовного единения жителей Царицына, был взорван по решению советской власти в 1932 году.
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