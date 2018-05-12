Жители Волгоградской области со дня действия в регионе программы капремонта заплатили на эти цели около 5,1 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные унитарной некоммерческой организации включительно по март этого года, начислено же было взносов на 6,5 миллиарда рублей. То есть недоплата составила около 1,4 миллиарда рублей. Процент оплаты – почти 79%. В Волгограде платят за капремонт хуже, чем в целом по области – 77%. Среди районов города-героя самые аккуратные плательщики – в Красноармейском районе (78,52%). Хуже всего оплачивают взносы за капремонт в Тракторозаводском районе (74,37%). Среди городских округов по традиции первое место по платежной дисциплине удерживает Урюпинск, где взносы оплачивают более 90% собственников. Самый низкий показатель среди городских округов у Фролово – около 81%.



