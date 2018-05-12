|Общество
|14.05.2018 07:16
Жители Волгоградской области должны фонду капремонта около полутора миллиардов рублей
Жители Волгоградской области со дня действия в регионе программы капремонта заплатили на эти цели около 5,1 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные унитарной некоммерческой организации включительно по март этого года, начислено же было взносов на 6,5 миллиарда рублей. То есть недоплата составила около 1,4 миллиарда рублей. Процент оплаты – почти 79%. В Волгограде платят за капремонт хуже, чем в целом по области – 77%. Среди районов города-героя самые аккуратные плательщики – в Красноармейском районе (78,52%). Хуже всего оплачивают взносы за капремонт в Тракторозаводском районе (74,37%). Среди городских округов по традиции первое место по платежной дисциплине удерживает Урюпинск, где взносы оплачивают более 90% собственников. Самый низкий показатель среди городских округов у Фролово – около 81%.
В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории
В Волгограде березовой роще устроили SPA-процедуры - чистку и омоложение
Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...
Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Происшествия
|14.05.2018 10:34
Электромонтер погиб от удара током в Палласовском районе. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Палласовского МРСО регионального СУ СК России Андрей Федотов, трагедия случилась в 15 км юго-западнее села Кайсацкое. 38-летний мужчина проверял молотком электротрансформатор и контакт ЛЭП на неисправность и его ударило током. От полученной травмы рабочий скончался. По данному факту организована проверка.
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|Происшествия
|14.05.2018 10:28 (Обновлено: 14.05.2018 10:31)
Врачи борются за жизнь трехлетней девочки из Камышина, которая упала и пропорола себе живот металлическим штырем. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, ребенка госпитализировали в районную больницу в тяжелом состоянии. Известно, что девочка играла во дворе домовладения, где лежали списанные рельсы и шпалы. Она споткнулась и упала, пропоров себе живот. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что семья девочки характеризуется положительно, на учете не состоит. По предварительным данным, в момент трагедии отец ремонтировал машину, а мать занималась домашним хозяйством.
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|Спорт
|14.05.2018 09:01
В самом массовом сообществе болельщиков "Ротора" в интернете прошел опрос по итогам неудачного сезона волгоградской команды в ФНЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», болельщикам было предложено 4 варианта ответа на вопрос, кто, по их мнению, виновен в провальном сезоне. Подавляющее большинство высказалось за вариант "Руководство клуба и облспорткомитета" (73%). Версии "Игроки команды" придерживаются 17,5% опрошенных, "Тренерский штаб" - 6,5%. Еще 3% высказались за то, что главная причина столь неудачного выступления - сами болельщики. Напомним, команда заняла в турнирной таблице 17-е место из 20 возможных и по регламенту должна покинуть лигу, вылетев во Второй дивизион. При этом "Ротор" может сохранить прописку,...
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|Происшествия
|14.05.2018 08:41
Сегодня под утро пожарным пришлось тушить пожар на улице Гуртьева в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС по Волгоградской области, горел надувной резиновый батут на площади 10 кв.м. Пожарные расчёты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04:15ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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|Общество
|14.05.2018 05:17
Жительнице Волгоградской области Марине Кирьяновой удалось через суд вернуть приемных детей, которые органы опеки изъяли из семьи в июне 2017 года, сообщил сегодня ИА «Высота 102» адвокат Андрей Исупов. Октябрьский районный суд, рассмотрев иск Кирьяновой к администрации района и отделу образования, признал постановление районной администрации об отстранении Кирьяновой от обязанностей опекуна (приемного родителя) незаконным, постановив вернуть детей в семью незамедлительно. По словам адвоката, решение суда было исполнено в этот же день. Троих детей, которые все это время находились в реабилитационном центре для несовершеннолетних, вернули приемной матери. Решение еще по одному ребенку, который также воспитывался в этой семье, будет приниматься отдельно. ...
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|Общество
|13.05.2018 19:48
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории
Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде и снял серию материалов обо всем, что здесь увидел. Главной целью было рассказать правду о городе на Волге, ужасами которого зарубежная пресса периодически пугает будущих гостей чемпионата мира. Грэмм оценил качество сидений на новом футбольном стадионе, примерил плащ-палатку из экспозиции «Воинского эшелона», посетил местные заведения общепита и подготовил полный обзор о прошлом и настоящем города, больше известного иностранцам под именем Сталинград. Журналисты ИА «Высота 102», которых в Волгограде ничем не удивишь, не без удовольствия понаблюдали за тем, как англичанин окунался...
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|Общество
|13.05.2018 16:52
Главный колокол собора Александра Невского доставлен сегодня в Волгоград из Ярославской области. Благовестник весом 12 тонн выставлен на площади Павших борцов перед стройплощадкой, где по образцу легендарного царицынского собора воссоздается его точная копия. Колокол находится в открытом доступе и уже привлекает внимание множества волгоградцев и туристов, сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии.Завтра в город прибудут еще три колокола для собора Александра Невского, всего их 18, в том числе три благовестника. Оставшиеся доставят в Волгоград до конца недели. Презентация колоколов состоится 18 мая в ходе попечительского совета по строительству Александро-Невского собора. По предварительным данным, на 20 мая запланировано их освящение.Колокола...
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|Общество
|13.05.2018 14:06
Их работа незаметна, но важна: в Волгограде награждены более 130 сотрудников охранно-конвойной службы МВД
Более 130 сотрудников охранно-конвойных подразделений МВД РФ Волгоградской области получили ведомственные знаки “За отличную службу в МВД”, “Отличник полиции”, а также почетные грамоты, благодарности и премии. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, награждение состоялось на торжественном собрании в канун годовщины создания охранно-конвойной службы МВД России. Сегодня ей исполняется 80 лет. “Вы делаете незаметную, но крайне важную для системы МВД, следственного комитета и всей судебной системы работу. Добросовестно выполняя служебные обязанности, вы способствуете реализации принципа неотвратимости наказания”, - сказал в своей поздравительной речи начальник ГУ МВД РФ по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции...
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|Происшествия
|13.05.2018 10:34
Пьяный водитель устроил сам себе больничный после ДТП в Еланском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в субботу ночью мужчина 44 лет гнал свой “ВАЗ” двенадцатой модели по дороге из хутора Булгурино в поселок Большевик. Но, не справившись с управлением, съехал в кювет, в результате машина врезалась в опору ЛЭП. От удара машина перевернулась. В результате лихач получил травмы и был госпитализирован.
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|Экология
|13.05.2018 10:03
Сотрудники управления Росприроднадзора по Волгоградской области разбираются в обстоятельствах проникновении на зарытую свалку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, собственник земельного участка, расположенного в Городищенском районе, по решению Краснооктябрьского районного суда, вынесенного осенью прошлого года, в нынешнем году должен ликвидировать несанкционированный полигон и рекультивировать территорию. В апреле этого года администрацией Городищенского района в целях предотвращения загрязнения данного участка была привлечена техника для рытья траншей на путях подъезда, кроме того, на центральном въезде был установлен металлический шлагбаум. Однако был обнаружен факт взлома на шлагбауме. Сейчас специалисты определяют, с какой целью здесь побывали непрошеные гости и...
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|Газетный киоск
|13.05.2018 08:56
МОСКВА, /ТАСС/. Окончательный список клубов, которые покинут Футбольную национальную лигу (ФНЛ), определится только по итогам процедуры лицензирования команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом ТАСС сообщил президент ФНЛ Игорь Ефремов. "Давайте сейчас дождемся лицензирования. По регламенту [по итогам завершившегося сезона] вылетают четыре команды из ФНЛ, но по факту мы будем ждать информацию комиссии по лицензированию и 15 мая можно будет давать какие-то комментарии", - подчеркнул Ефремов. Согласно регламенту, по итогам первенства ФНЛ из лиги вылетают пять клубов, которые занимают с 16-го по 20-е места. Однако ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что ни один клуб зоны "Восток" ПФЛ не подал...
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|Общество
|13.05.2018 05:32
Директору "Калашниковской начальной школы" Палласовского района не удалось оспорить крупный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в образовательном учреждении. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, постановлением главного санитарного врача в Палласовском и Старополтавском районах директор школы была привлечена к административной ответственности, на нее наложили штраф в сумме 30 тысяч рублей. На суде установлено, что в марте текущего года в школе прошла плановая выездная проверка, в результате которой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. Проверяющие зафиксировали в полу коридора и на стенах тамбура дефекты и трещины, следы...
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|Спорт
|12.05.2018 21:06
Сегодня волгоградский «Спартак» в очередной раз в своей истории вышел в финал чемпионата России по водному поло. На пути к решающим играм национального первенства самый титулованный ватерпольный клуб страны дважды одолел давнего и принципиального соперника в лице казанского «Синтеза». Как рассказал ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, полуфинальная серия до двух побед кого-либо из конкурентов началась в столице Татарстана, где команда Владимира Карабутова и Николая Козлова взяла верх со счетом 9:7 и повела в этой спортивной дуэли. Теперь противостояние перебазировалось в волгоградский ЦВВС, где сегодня оппоненты встретились во втором матче полуфинального раунда. Вопреки ожиданиям, настоящей и...
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|Общество
|12.05.2018 20:26
Таблички на русском и английском языках с обозначением улицы Ковентри появятся на фасадах зданий на следующей неделе и английские болельщики, которые приедут в город-герой на ЧМ, непременно смогут эту улицу обнаружить. Об этом мэр Волгограда Андрей Косолапов заявил в интервью английскому журналисту Грэму Филлипсу. Как сообщало ИА «Высота 102», репортер из Англии собирался записать видеоматериал об улице Ковентри, но не нашел на обшарпанных стенах зданий никаких опознавательных знаков. Мало того, на в общем-то уютной улочке летал мусор. «Я обожаю этот город», - иронично сказал тогда Грэм Филлипс, очень хотевший рассказать своим соотечественникам о существовании улицы, названной в...
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|Спорт
|12.05.2018 16:34
Главный тренер ФК “Ротор-Волгоград” Сергей Павлов опроверг слухи о своей отставке. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, этот вопрос был задан в числе первых на послематчевой конференции, состоявшейся сразу после встречи волгоградских футболистов с подмосковной командой “Химки”. Сергей Павлов пояснил, что скоро заканчивается срок контрактов, заключенных с руководством команды, поэтому будет решаться вопрос об их продлении или расторжении. Напомним, информация о его возможной отставке по инициативе работодателя недавно появилась в ряде СМИ. Сергей Павлов, между тем, заверил, что волгоградский клуб избежал участи вылета из первого дивизиона ФНЛ. Такой вывод был сделан на анализе результатов и положения других команд....
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14 мая 08:41
14 мая 07:16
Жители Волгоградской области должны фонду капремонта около полутора миллиардов рублей 19
13 мая 19:48
13 мая 16:52
13 мая 14:06
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Жители Волгоградской области должны фонду капремонта около полутора миллиардов рублей 19
13 мая 19:48
13 мая 16:52
13 мая 14:06
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12 мая 11:37
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