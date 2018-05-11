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Экология
 13.05.2018 10:03

В Волгоградской области «взломали» закрытую свалку

Сотрудники управления Росприроднадзора по Волгоградской области разбираются в обстоятельствах проникновении на зарытую свалку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, собственник земельного участка, расположенного в Городищенском районе, по решению Краснооктябрьского районного суда, вынесенного осенью прошлого года, в нынешнем году должен ликвидировать несанкционированный полигон и рекультивировать территорию. В апреле этого года администрацией Городищенского района в целях предотвращения загрязнения данного участка была привлечена техника для рытья траншей на путях подъезда, кроме того, на центральном въезде был установлен металлический шлагбаум. Однако был обнаружен факт взлома на шлагбауме. Сейчас специалисты определяют, с какой целью здесь побывали непрошеные гости и не завезли ли еще отходов на переполненную свалку. 

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Происшествия 13.05.2018 10:34

Пьяный водитель устроил сам  себе больничный после ДТП в Еланском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в субботу ночью мужчина 44 лет гнал свой “ВАЗ” двенадцатой модели по дороге из хутора Булгурино в поселок Большевик. Но, не справившись с управлением, съехал в кювет, в результате машина врезалась в опору ЛЭП. От удара машина перевернулась. В результате лихач получил травмы и был госпитализирован. 
Прочитана: 1945 раз
Общество 13.05.2018 09:48

Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде и снял серию материалов обо всем, что здесь увидел. Главной целью было рассказать правду о городе на Волге, ужасами которого зарубежная пресса периодически пугает будущих гостей чемпионата мира. Грэмм оценил качество сидений на новом футбольном стадионе, примерил плащ-палатку из экспозиции «Воинского эшелона», посетил местные заведения общепита и подготовил полный обзор о прошлом и настоящем города, больше известного иностранцам под именем Сталинград. Журналисты ИА «Высота 102», которых в Волгограде ничем не удивишь, не без удовольствия понаблюдали за тем, как англичанин окунался...
Прочитана: 2179 раз
Происшествия 13.05.2018 09:35

Четыре бани сгорели за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, только этой ночью полыхали  три постройки. Так, в начале первого  на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в посёлке Максима Горького, находящегося в Среднеахтубинском районе. Там целиком горели две бани - деревянная и кирпичная.  Расчеты пожарно-спасательной части №19 прибыли на место и потушили их за 19 минут.   По мнению специалистов, возможной причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. По той же  причине,  спустя всего пару часов, сгорела еще одна баня в городе Николаевске. Деревянное строение находилось на улице Шевченко....
Прочитана: 774 раз
Газетный киоск 13.05.2018 08:56

МОСКВА, /ТАСС/. Окончательный список клубов, которые покинут Футбольную национальную лигу (ФНЛ), определится только по итогам процедуры лицензирования команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом ТАСС сообщил президент ФНЛ Игорь Ефремов. "Давайте сейчас дождемся лицензирования. По регламенту [по итогам завершившегося сезона] вылетают четыре команды из ФНЛ, но по факту мы будем ждать информацию комиссии по лицензированию и 15 мая можно будет давать какие-то комментарии", - подчеркнул Ефремов. Согласно регламенту, по итогам первенства ФНЛ из лиги вылетают пять клубов, которые занимают с 16-го по 20-е места. Однако ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что ни один клуб зоны "Восток" ПФЛ не подал...
Прочитана: 847 раз
Общество 13.05.2018 05:32

Директору "Калашниковской начальной школы" Палласовского района не удалось оспорить крупный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в образовательном учреждении. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, постановлением главного санитарного врача в Палласовском и Старополтавском районах директор школы была привлечена к административной ответственности, на нее наложили штраф в сумме 30 тысяч рублей. На суде установлено, что в марте текущего года в школе прошла плановая выездная проверка, в результате которой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. Проверяющие зафиксировали в полу коридора и на стенах тамбура дефекты и трещины, следы...
Прочитана: 1942 раз
Спорт 12.05.2018 21:06

Волгоградский «Спартак» в десятый раз подряд вышел в финал ватерпольного чемпионата страны Сегодня волгоградский «Спартак» в очередной раз в своей истории вышел в финал чемпионата России по водному поло. На пути к решающим играм национального первенства самый титулованный ватерпольный клуб страны дважды одолел давнего и принципиального соперника в лице казанского «Синтеза».  Как рассказал ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, полуфинальная серия до двух побед кого-либо из конкурентов началась в столице Татарстана, где команда Владимира Карабутова и Николая Козлова взяла верх со счетом 9:7 и повела в этой спортивной дуэли. Теперь противостояние перебазировалось в волгоградский ЦВВС, где сегодня оппоненты встретились во втором матче полуфинального раунда. Вопреки ожиданиям, настоящей и...
Прочитана: 7087 раз
Общество 12.05.2018 20:26

Мэр Волгограда пообещал журналисту из Англии установить таблички на улице Ковентри Таблички на русском и английском языках с обозначением улицы Ковентри появятся на фасадах зданий на следующей неделе и английские болельщики, которые приедут в город-герой на ЧМ, непременно смогут эту улицу обнаружить. Об этом мэр Волгограда Андрей Косолапов заявил в интервью английскому журналисту Грэму Филлипсу. Как сообщало ИА «Высота 102», репортер из Англии собирался записать видеоматериал об улице Ковентри, но не нашел на обшарпанных стенах зданий никаких опознавательных знаков. Мало того, на в общем-то уютной улочке летал мусор. «Я обожаю этот город», - иронично сказал тогда Грэм Филлипс, очень хотевший рассказать своим соотечественникам о существовании улицы, названной в...
Прочитана: 2482 раз
Спорт 12.05.2018 16:34

Главный тренер "Ротора-Волгограда" не собирается в отставку Главный тренер ФК “Ротор-Волгоград” Сергей Павлов опроверг слухи о своей отставке. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”,  этот вопрос был задан в числе первых на послематчевой конференции, состоявшейся сразу после встречи волгоградских футболистов с подмосковной командой “Химки”. Сергей Павлов пояснил, что скоро заканчивается срок контрактов, заключенных с руководством команды, поэтому будет решаться вопрос об их продлении или расторжении. Напомним, информация о его возможной отставке по инициативе работодателя недавно появилась в ряде СМИ. Сергей Павлов, между тем, заверил, что волгоградский клуб избежал участи вылета из первого дивизиона ФНЛ. Такой вывод был сделан на анализе результатов и положения других команд....
Прочитана: 5270 раз
Спорт 12.05.2018 15:57

“Ротор-Волгоград” победил “Химки” со счетом 3:1 и получил шанс остаться в ФНЛ Победой “Ротора-Волгограда” завершился домашний  матч заключительного 38 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу, сообщает ИА “Высота 102”. Сегодня на стадионе “Зенит” волгоградцы сыграли с подмосковными “Химками”.  Туда пришли более двух тысяч болельщиков. Игра началась с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Первый тайм проходил в борьбе на равных, пока на 28-й минуте “Ротор-Волгоград” не вырвался вперёд: гол в ворота гостей забил нападающий  Максим Вотинов. А на 31-й минуте его успех повторил другой нападающий волгоградской команды Александр Коротаев. Правда, на 41-й минуте  ответный гол забил форвард “Химок” Ислам Машуков. На перерыв команды ушли...
Прочитана: 2525 раз
Общество 12.05.2018 11:37

"Доска позора": В Волгограде спортивная площадка во дворе жилых кварталов «пахнет» тоской и унылостью  Жители жилого квартала по улице Иркутской в Ворошиловском районе просят управляющую компанию и чиновников ответить на вопрос, когда будет «доведена до ума» спортивная площадка в их дворе. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, покрашенные несколько лет назад металлические   конструкции уже покрылись ржавчиной, что прибавило унылость всему пейзажу.  По словам волгоградцев, в округе очень много многоквартирных домов,  и обустроенная территория со спортивными снарядами  не только дала бы возможность заниматься детям и взрослым спортом, но и  «просто радоваться», - говорят жильцы.  Однако, судя по всему, - говорят жители, - «никто не желает заниматься благоустройством, поэтому вот...
Прочитана: 3269 раз
Политика 12.05.2018 11:00

Проект принятия порядка проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования городского округа город-герой Волгоград подготовлен в гордуме. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, теперь эта процедура будет проходить в соответствии с  принятыми  поправкам в устав города и федеральным законодательством. Согласно этим изменениям, напомним, вместо должностей главы Волгограда и главы администрации Волгограда вводится должность главы муниципального образования. Соответственно, будущий председатель городской думы главой Волгограда уже не будет. Исчезнет и такое понятие, как сити-менеджер. Глава муниципального образования станет полноправным высшим должностным лицом городского округа.  В комиссии по отбору кандидатов будет 5 представителей городской думы и 5...
Прочитана: 4588 раз
Общество 12.05.2018 09:27

Межведомственные группы, следящие за  соблюдением особого противопожарного  режима, в эти выходные проведут рейды в местах массового отдыха и в дачных массивах города и области. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в обходах территорий задействованы сотрудники МЧС, полицейские, представители регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и органов местного самоуправления, а также казаки. Правом составлять протоколы о нарушении противопожарного режима в Волгоградской области наделены более четырех тысяч человек.  Напомним, что во время действия особого противопожарного  режима  в области запрещено заниматься работами, связанными с применением открытого огня.  На приусадебных участках и сельхозугодьях нельзя сжигать мусор...
Прочитана: 2521 раз
Экономика 12.05.2018 06:39

Второй этап реформы контрольно-кассовой техники (ККТ) продолжается в России. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, на территории региона уже 7,8 тысячи налогоплательщиков установили свыше 26 тысяч онлайн-касс. "Целью реформы является минимизация проверок добросовестных налогоплательщиков путем создания автоматизированной системы контроля за полнотой учета выручки и применения ККТ. Для создания данной системы используются кассовые аппараты нового образца, которые не только печатают кассовые чеки, но и обеспечивают их формирование в электронном виде и передачу в налоговые органы через операторов фискальных данных", - сообщила заместитель руководителя УФНС России по региону Ольга Зинина. По ее словам, зарегистрировать, перерегистрировать или снять...
Прочитана: 3580 раз
Аналитика 11.05.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: В Волгограде протестировали Аэроэкспресс.  Горожане спасают уникальный природный уголок - березовую рощу в Советском районе. На время следствия прокурор Среднеахтубинского района будет находиться в СИЗО. Улицу Ковентри в городе-герое не найдешь без карты. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
Прочитана: 26583 раз
Общество 11.05.2018 19:00

В Волгограде известный ансамбль выселяют из подвала в центре города В Волгограде ансамбль российского казачества выселяют из подвала дома №3 по ул. Чуйкова, где государственное бюджетное учреждение культуры арендовало помещение площадью более 200 кв.м. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение принял арбитражный суд Волгоградской области. С заявлением о взыскании задолженности за аренду помещения выступил департамент муниципального имущества Волгограда. Как выяснилось, учреждение культуры задолжало арендную плату в размере 120 тысяч рублей за несколько месяцев. Однако и после уведомления о необходимости выплатить долг деньги в казну города не поступили. Также департамент муниципального имущества просил суд выселить ансамбль из занимаемого им помещения. Требования чиновников были удовлетворены.  Напомним, ГБКУ «Ансамбль российского...
Прочитана: 3934 раз


13 мая 10:34
В Волгоградской области пьяный лихач "пошел на таран" ЛЭП
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В Волгоградской области «взломали» закрытую свалку
13 мая 09:48
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к историиCмотреть видео
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Стала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской областиКомментарии44
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В Волгограде прибывших на военный парад ветеранов встретили аплодисментами
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