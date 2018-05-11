МОСКВА, /ТАСС/. Окончательный список клубов, которые покинут Футбольную национальную лигу (ФНЛ), определится только по итогам процедуры лицензирования команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом ТАСС сообщил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

"Давайте сейчас дождемся лицензирования. По регламенту [по итогам завершившегося сезона] вылетают четыре команды из ФНЛ, но по факту мы будем ждать информацию комиссии по лицензированию и 15 мая можно будет давать какие-то комментарии", - подчеркнул Ефремов.

Согласно регламенту, по итогам первенства ФНЛ из лиги вылетают пять клубов, которые занимают с 16-го по 20-е места. Однако ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что ни один клуб зоны "Восток" ПФЛ не подал заявку на лицензирование ФНЛ, поэтому лигу покинут только четыре команды.

В случае, если РФС не выдаст лицензию победителю какой-либо из зон ПФЛ, в ФНЛ останется команда, занимающая из четырех покинувших лигу клубов самое высокое место. По итогам сезона-2017/18 первенства ФНЛ "Ротор- Волгоград" занял 17-е место, владивостокский "Луч-Энергия" - 18-е, "Тюмень" - 19-е и воронежский "Факел" - 20-е.



