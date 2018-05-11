Волгоградский «Спартак» в десятый раз подряд вышел в финал ватерпольного чемпионата страны





Сегодня волгоградский «Спартак» в очередной раз в своей истории вышел в финал чемпионата России по водному поло. На пути к решающим играм национального первенства самый титулованный ватерпольный клуб страны дважды одолел давнего и принципиального соперника в лице казанского «Синтеза».

Как рассказал ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, полуфинальная серия до двух побед кого-либо из конкурентов началась в столице Татарстана, где команда Владимира Карабутова и Николая Козлова взяла верх со счетом 9:7 и повела в этой спортивной дуэли. Теперь противостояние перебазировалось в волгоградский ЦВВС, где сегодня оппоненты встретились во втором матче полуфинального раунда. Вопреки ожиданиям, настоящей и упорной борьбы на водной площадке не получилось – хозяева откровенно выглядели сильнее и более нацеленными на успех.

Наша команда с первых минут смотрелась убедительней гостей, и, по сути, судьба поединка была решена еще к середине игры, когда «спартаковцы» получили безоговорочное преимущество в пять мячей. В дальнейшем казанцы лишь пытались догнать фаворита встречи, но в оставшиеся два периода волгоградцы не дали полным трибунам бассейна усомниться в своем превосходстве. И только к финальной сирене хозяева несколько сбавили атакующий пыл и без особых проблем довели дело до заслуженной виктории с результатом 9:6.

Таким образом, 12-кратный чемпион страны снова сыграет в российском финале, где «Спартак» неизменно выступал на протяжении девяти последних лет, и 8 раз подряд – выходил из этих финалов победителем. Теперь в 10-м сезоне кряду наши ватерполисты снова поспорят за отечественное «золото», где соперником волгоградцев станет очень грозное и мощное в нынешнем турнире столичное «Динамо». Первые матчи в споре за титул состоятся в Москве 19 и 20 мая.

Фото Сергея Макарова.



