“Ротор-Волгоград” победил “Химки” со счетом 3:1 и получил шанс остаться в ФНЛ





Победой “Ротора-Волгограда” завершился домашний матч заключительного 38 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу, сообщает ИА “Высота 102”. Сегодня на стадионе “Зенит” волгоградцы сыграли с подмосковными “Химками”. Туда пришли более двух тысяч болельщиков.

Игра началась с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Первый тайм проходил в борьбе на равных, пока на 28-й минуте “Ротор-Волгоград” не вырвался вперёд: гол в ворота гостей забил нападающий Максим Вотинов. А на 31-й минуте его успех повторил другой нападающий волгоградской команды Александр Коротаев. Правда, на 41-й минуте ответный гол забил форвард “Химок” Ислам Машуков. На перерыв команды ушли со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Во втором тайме продолжилась напряженная борьба. На 79-й минуте полузащитник “Ротора-Волгограда” Сергей Кузнецов отправил мяч в ворота гостей и восстановил двухочковый разрыв. Изменить ситуацию на поле за оставшееся время футболисты подмосковного клуба не смогли. Итог встречи 3:1 в пользу волгоградцев.

К началу встречи “Ротор-Волгоград” с 37 очками занимал 18-ю строчку турнирной таблицы и находился в “зоне вылета” из ФНЛ. “Химки” имели на своем счету 43 очка и занимали 12-ю позицию. Для того, чтобы быть уверенным в сохранении “прописки” в “ФНЛ”, волгоградской команде нужно было не только победить. Необходимо было также, чтобы заключительный тур проиграли “Зенит-2” и “Тюмень”, находившиеся на 15-м и 16-м местах соответственно. Какие команды останутся в национальной лиге, станет известно уже в ближайшее время.



