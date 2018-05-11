В Волгоградской области открыта “охота” на любителей шашлыков на природе

Межведомственные группы, следящие за соблюдением особого противопожарного режима, в эти выходные проведут рейды в местах массового отдыха и в дачных массивах города и области. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в обходах территорий задействованы сотрудники МЧС, полицейские, представители регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и органов местного самоуправления, а также казаки. Правом составлять протоколы о нарушении противопожарного режима в Волгоградской области наделены более четырех тысяч человек.

Напомним, что во время действия особого противопожарного режима в области запрещено заниматься работами, связанными с применением открытого огня. На приусадебных участках и сельхозугодьях нельзя сжигать мусор и сухую растительность, а в лесах разводить огонь. Также запрещено посещение ряда лесов, в первую очередь хвойных. Въезд туда ограничен шлагбаумами. Любителям шашлыков придется отказаться от их приготовления на природе. Использование переносных мангалов в лесах и на берегах водоемов приравнивается к разведению костров. Тем более, что ветренная погода, сохраняющаяся все эти дни в регионе, способствует быстрому распространению огня даже при небольших возгораниях.

Увеличены и размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. Так, гражданам придется заплатить до 4 тысяч рублей, должностным лицам до 30, а юрлицам до 400 тысяч рублей.

Также сотрудники МЧС напоминают волгоградцам и жителям области о необходимости соблюдать все меры пожарной безопасности.







