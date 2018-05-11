









Смотрите сегодня в программе: В Волгограде протестировали Аэроэкспресс. Горожане спасают уникальный природный уголок - березовую рощу в Советском районе. На время следствия прокурор Среднеахтубинского района будет находиться в СИЗО. Улицу Ковентри в городе-герое не найдешь без карты.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.











