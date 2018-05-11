





Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом сообщает ИА «Высота 102». Райский зеленый уголок расположен вблизи Второй Продольной магистрали, но здесь особая сказочная атмосфера. Правда, любители пикников методично и последовательно уничтожают красивейшее место. Чего здесь только нет – горы пластиковой, стеклянной тары, даже старая мебель и прочие стройматериалы.





Этот участок земли «Волгострой» еще в 2010 году получил в долгосрочную аренду под жилую застройку. Но избавляться от рощи застройщик, как заверяют в компании, не собирается. Часть земельного участка, по решению Волгоградской гордумы, не так давно получила статус рекреационной. И вот сегодня сотрудники «Волгостроя» дали старт первому этапу благоустройства рощи, высадив два десятка юных, но достаточно крепких берез. Возраст каждого деревца - около 6 лет.

Проект застройки территории малоэтажными жилыми домами пока находится в стадии разработки. К возведению строений компания намерена приступить к концу текущего года. Подробнее - в сюжете «Высоты 102».



