В Волгограде известный ансамбль выселяют из подвала в центре города





В Волгограде ансамбль российского казачества выселяют из подвала дома №3 по ул. Чуйкова, где государственное бюджетное учреждение культуры арендовало помещение площадью более 200 кв.м. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение принял арбитражный суд Волгоградской области. С заявлением о взыскании задолженности за аренду помещения выступил департамент муниципального имущества Волгограда. Как выяснилось, учреждение культуры задолжало арендную плату в размере 120 тысяч рублей за несколько месяцев. Однако и после уведомления о необходимости выплатить долг деньги в казну города не поступили. Также департамент муниципального имущества просил суд выселить ансамбль из занимаемого им помещения. Требования чиновников были удовлетворены.

Напомним, ГБКУ «Ансамбль российского казачества» хорошо известен не только в Волгоградской области, но и в других регионах страны. Недавно артисты побывали на гастролях в Италии и Швейцарии.



