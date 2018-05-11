Житель Волгограда задержан при закладке почти 400 доз наркотика (ВИДЕО)

Единственному в регионе лицею-интернату для одаренных детей областной комитет образования и науки подписал «смертный приговор». Как сообщили ИА «Высота 102», на официальном сайте ГБОУ «Волгоградский лицей-интернат «Лидер» в разделе «Приёмная комиссия» появилось сообщение о том, что в этом учебном году в данное учреждение набирать будут только учеников в 11-е классы. После их выпуска учить в «Лидере» будет уже некого. Ранее в лицее занимались одаренные дети с 10 по 11 классы. Родители детей, которые мечтали поступить в «Лидер» и которых чиновники этой мечты лишили, уже пожаловались на действия областного комитета образования президенту России. Как рассказала ИА «Высота 102» мама...