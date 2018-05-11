Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом сообщает ИА «Высота 102». Райский зеленый уголок расположен вблизи Второй Продольной магистрали, но здесь особая сказочная атмосфера. Правда, любители пикников методично и последовательно уничтожают красивейшее место. Чего здесь только нет – горы пластиковой, стеклянной тары, даже старая мебель и прочие стройматериалы. Этот участок земли «Волгострой» еще в 2010 году получил в долгосрочную аренду под жилую застройку. Но избавляться от рощи застройщик, как заверяют в компании, не собирается. Часть земельного участка, по решению Волгоградской гордумы, не так давно получила...