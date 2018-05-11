Единственному в регионе лицею-интернату для одаренных детей областной комитет образования и науки подписал «смертный приговор». Как сообщили ИА «Высота 102», на официальном сайте ГБОУ «Волгоградский лицей-интернат «Лидер» в разделе «Приёмная комиссия» появилось сообщение о том, что в этом учебном году в данное учреждение набирать будут только учеников в 11-е классы. После их выпуска учить в «Лидере» будет уже некого. Ранее в лицее занимались одаренные дети с 10 по 11 классы. Родители детей, которые мечтали поступить в «Лидер» и которых чиновники этой мечты лишили, уже пожаловались на действия областного комитета образования президенту России. Как рассказала ИА «Высота 102» мама одного из мальчиков, в лицее ей сообщили, что будут обучать десятиклассников только дистанционно и несколько раз в год во время каникул собирать детей на очные сессии. «Услуга платная, как мне сказали, стоить это будет с каждого ребёнка -- по 6 тысяч 400 рублей вот только непонятно, за год или за эти очные сессии. В областном комитете подтвердили информацию о том, что десятиклассников в лицее со следующего учебного года больше не будет. Почему глава государства говорит о том, что нужно растить кадры, создавать школы для одаренных детей, а у нас рушат то, что уже есть?", -- возмущена мама девятиклассника из Волгограда.

Много встревоженных звонков поступает в редакцию ИА «Высота 102» и от родителей будущих десятиклассников, проживающих в сёлах области, где дефицит педагогов сказывается особенно остро. Лицей-интернат является единственной возможностью для детей из глубинки бесплатно получить качественное образование, успешно сдать ЕГЭ и получить шанс поступить в лучшие вузы страны.

Напомним, это уже вторая попытка чиновников закрыть «Лидер». Первая была предпринята в 2015 году. Поводом для этого стало аварийное состояние здания лицея. Планам чиновников помешал общественный резонанс, который вызвала эта история. Однако за два последующих года чиновники забыли про свои обещания найти возможность улучшить бытовые условия для лицеистов. Деньги нашлись, по всей видимости, только на разбор аварийного корпуса на территории «Лидера». В 2016 году спасенный от закрытия «Лидер» пополнил список своих достижений: по результатам ЕГЭ, победам во Всероссийских олимпиадах вошел в топ-500 лучших школ России; топ-200 лучших школ страны, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся. Но заслуги на всероссийском уровне не стали оберегом от очередной угрозы уничтожения единственного в области лицея-интерната для одарённых детей.

В этом году чиновники учли опыт неудачного закрытия лицея и решили, видимо, избавиться от проблем по-тихому. Что стало полной неожиданностью и для уникального педагогического коллектива лицея. Никто из чиновников областного комитета образования не посчитал нужным сообщить о своем судьбоносном для учителей решении.

Чиновники придерживаются избранной тактики «храним молчание» и в отношении ИА «Высота 102». На вопросы, с чем связано отмена набора в 10-классы, и что будет с «Лидером», ответы так и не были получены. Но реакция последовала: с официального сайта лицея исчезла информация о том, что приём открыт только для 11-классников. Но сути это не меняет. Сейчас десятиклассникам, которые хотят здесь учиться, в лицее вынуждены отказывать. Видимо, одаренные дети чиновникам не нужны.