



Сегодня рабочие приступили к подготовке территории для организации фестиваля болельщиков FIFA, который в Волгограде пройдет на Набережной им. 62- Армии с 14 июня по 15 июля. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. В течение месяца помимо прямых трансляций игр здесь будет организована бесплатная насыщенная культурная программа: выступления известных музыкантов, футбольные аттракционы и многое другое. На территории всей площадки фестиваля будет работать бесплатный WI-FI. Доступ на территорию фан-феста все это время будет свободным для всех желающих.

Для проведения футбольного праздника на территории фан-феста появятся входная арка, сцена, медпункт, туалеты, штаб волонтеров. Особое внимание организаторы уделяют безопасности и комфорту посетителей площадки - в настоящее время на площадке ведется установка ограждения. Работы стартовали вдоль ул. Чуйкова, в дальнейшем по всему периметру будет организована охрана.

Масштабные мероприятия, посвященные футбольному празднику, пройдут на территории набережной в границах от Музыкального театра до ротонды и от ул. Чуйкова до сцены на Нижней террасе набережной. Это традиционная площадка для проведения общегородских праздников и крупных культурно-массовых мероприятий, пользующаяся популярностью у волгоградцев и гостей города.

Следить за главным футбольным событием года болельщики смогут на большом светодиодном экране размером 16 х 9 метров, сравнимом с многоэтажным домом. На нем в комфортной и безопасной обстановке посмотреть прямые трансляции матчей одновременно смогут до 15 тысяч человек. Кроме того, на территории расположатся пункты питания, детский шатер и интерактивные зоны. Для организации активного отдыха горожан и гостей города территорию временно освободят от малых архитектурных форм.



