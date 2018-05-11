В Волгоградской области предпринимателям выставили счет за уничтоженное дерево

Ущерб за уничтоженное дерево администрации Волжского выплатит ООО "Альтус". Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области. Установлено, что в октябре прошлого года сотрудники фирмы без разрешения спилили один тополь, который рос на ул. Набережная. В адрес ООО "Альтус" было направлено требование о возмещение в течение 30 дней ущерба в добровольном порядке, но оно осталось без удовлетворения. Администрация подала иск в суд и выиграла его. Теперь за несанкционированный снос зеленого насаждения фирма должна выплатить более 41 тысячи рублей. В материалах дела указано, что директор ООО "Альтус" был наказан за снос зеленых насаждений. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Штраф оплачен в добровольном порядке.

Решение о взыскании ущерба в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



