|Экономика
|12.05.2018 06:39
В Волгоградской области "умные кассы" установили около 8 тыс налогоплательщиков
Второй этап реформы контрольно-кассовой техники (ККТ) продолжается в России. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, на территории региона уже 7,8 тысячи налогоплательщиков установили свыше 26 тысяч онлайн-касс. "Целью реформы является минимизация проверок добросовестных налогоплательщиков путем создания автоматизированной системы контроля за полнотой учета выручки и применения ККТ. Для создания данной системы используются кассовые аппараты нового образца, которые не только печатают кассовые чеки, но и обеспечивают их формирование в электронном виде и передачу в налоговые органы через операторов фискальных данных", - сообщила заместитель руководителя УФНС России по региону Ольга Зинина.
По ее словам, зарегистрировать, перерегистрировать или снять с учета контрольно-кассовую технику можно в электронном виде, через "Личный кабинет ККТ" на сайте налоговой службы. Реформа проводится поэтапно.
Так, с 1 июля текущего года перейти на онлайн-кассы должны организации и индивидуальные предприниматели, работающие на ЕНВД и патенте с привлечением наемных работников, а также занятых в сфере общепита. При этом, для индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками ЕНВД или применяющими ПСН, предусмотрена возможность уменьшения суммы налогов на сумму расходов по приобретению ККТ, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ при условии регистрации указанной ККТ в налоговых органах до 1 июля 2018 года. На данный момент налогоплательщиками ЕНВД, осуществляющими деятельность на территории Волгоградской области, уже зарегистрировано 6,4 тысячи единиц ККТ. По словам Ольги Зининой, использование новой технологии в работе предоставляет новые преимущества как налогоплательщикам, так и покупателям. Предприниматели существенно экономят время, так как посещение налоговых инспекций сводится к минимуму. При этом налогоплательщики могут в режиме реального времени следить за своими оборотами и, следовательно, контролировать свой бизнес в режиме онлайн.
Покупатели теперь смогут получать электронные чеки у оператора фискальных данных или по электронной почте. Появляется возможность самостоятельно проверить легальность такого чека через специальное мобильное приложение.
Ольга Зинина обратила внимание на то, что в отношении налогоплательщиков, не исполнивших обязанность по переходу на новый порядок применения ККТ в рамках первого этапа реформы, проведенного в 2017 году, в ближайшее время будут активизированы соответствующие контрольные мероприятия.
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|Общество
|12.05.2018 09:27
Межведомственные группы, следящие за соблюдением особого противопожарного режима, в эти выходные проведут рейды в местах массового отдыха и в дачных массивах города и области. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в обходах территорий задействованы сотрудники МЧС, полицейские, представители регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и органов местного самоуправления, а также казаки. Правом составлять протоколы о нарушении противопожарного режима в Волгоградской области наделены более четырех тысяч человек. Напомним, что во время действия особого противопожарного режима в области запрещено заниматься работами, связанными с применением открытого огня. На приусадебных участках и сельхозугодьях нельзя сжигать мусор...
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|Общество
|12.05.2018 07:48
Ущерб за уничтоженное дерево администрации Волжского выплатит ООО "Альтус". Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области. Установлено, что в октябре прошлого года сотрудники фирмы без разрешения спилили один тополь, который рос на ул. Набережная. В адрес ООО "Альтус" было направлено требование о возмещение в течение 30 дней ущерба в добровольном порядке, но оно осталось без удовлетворения. Администрация подала иск в суд и выиграла его. Теперь за несанкционированный снос зеленого насаждения фирма должна выплатить более 41 тысячи рублей. В материалах дела указано, что директор ООО "Альтус" был наказан за снос зеленых насаждений. Его привлекли к административной...
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|Астрахань
|12.05.2018 05:27
Третья очередь завода по производству томатной пасты запускается в Астраханской области. Предприятие, которое два года назад начали возводить «с чистого листа», за короткий срок стало флагманом регионального пищепрома. Оно уже закрывает 20% потребностей рынка России в данном виде сырья. Планы - выйти в 2018 году на показатель в 40% по импортозамещению. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». В 2017 году, с пуском второй очереди, производственные мощности предприятия увеличились в два раза, до 3 тыс. тонн томат-пасты в сутки, а объем производства сырья достиг 30 тыс. тонн. ...
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|Аналитика
|11.05.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: В Волгограде протестировали Аэроэкспресс. Горожане спасают уникальный природный уголок - березовую рощу в Советском районе. На время следствия прокурор Среднеахтубинского района будет находиться в СИЗО. Улицу Ковентри в городе-герое не найдешь без карты. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Общество
|11.05.2018 19:00
В Волгограде ансамбль российского казачества выселяют из подвала дома №3 по ул. Чуйкова, где государственное бюджетное учреждение культуры арендовало помещение площадью более 200 кв.м. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение принял арбитражный суд Волгоградской области. С заявлением о взыскании задолженности за аренду помещения выступил департамент муниципального имущества Волгограда. Как выяснилось, учреждение культуры задолжало арендную плату в размере 120 тысяч рублей за несколько месяцев. Однако и после уведомления о необходимости выплатить долг деньги в казну города не поступили. Также департамент муниципального имущества просил суд выселить ансамбль из занимаемого им помещения. Требования чиновников были удовлетворены. Напомним, ГБКУ «Ансамбль российского...
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|Экология
|11.05.2018 18:31
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом сообщает ИА «Высота 102». Райский зеленый уголок расположен вблизи Второй Продольной магистрали, но здесь особая сказочная атмосфера. Правда, любители пикников методично и последовательно уничтожают красивейшее место. Чего здесь только нет – горы пластиковой, стеклянной тары, даже старая мебель и прочие стройматериалы. Этот участок земли «Волгострой» еще в 2010 году получил в долгосрочную аренду под жилую застройку. Но избавляться от рощи застройщик, как заверяют в компании, не собирается. Часть земельного участка, по решению Волгоградской гордумы, не так давно получила...
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|Экология
|11.05.2018 16:16
Многочисленные нарушения в сфере безопасности выявлены в результате эксплуатации гидротехнического сооружения (ГТС), расположенного на Волгоградском водохранилище, сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Установлено, что ФГУ "Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища" на праве оперативного управления эксплуатирует ГТС укрепление левого берега Волгоградского водохранилища в районе г. Дубовка. Прокуроры выявили, что в нарушение требований федерального законодательства на ГТС не организована служба эксплуатации с наличием персонала, имеющего соответствующую квалификацию и аттестованного в территориальной аттестационной комиссии Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. У эксплуатирующей организации также отсутствует действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности и страховой полис. В адрес учреждения были внесены представления, а ответственное должностное...
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|Общество
|11.05.2018 15:23
Единственному в регионе лицею-интернату для одаренных детей областной комитет образования и науки подписал «смертный приговор». Как сообщили ИА «Высота 102», на официальном сайте ГБОУ «Волгоградский лицей-интернат «Лидер» в разделе «Приёмная комиссия» появилось сообщение о том, что в этом учебном году в данное учреждение набирать будут только учеников в 11-е классы. После их выпуска учить в «Лидере» будет уже некого. Ранее в лицее занимались одаренные дети с 10 по 11 классы. Родители детей, которые мечтали поступить в «Лидер» и которых чиновники этой мечты лишили, уже пожаловались на действия областного комитета образования президенту России. Как рассказала ИА «Высота 102» мама...
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|Происшествия
|11.05.2018 15:07
Житель Волгограда попался в Камышине при закладке партии наркотиков. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 31-летнего мужчину задержали при поддержке бойцов полицейского спецподразделения после того, как он спрятал дурманящее вещество в тайник в одном из дворов города. Оперативники изъяли из “закладки” 10 свертков с N-метилэфедроном. Его хватило бы почти на 400 разовых доз. Выяснилось, что наркоторговец приехал в Камышин из Волгограда для организации преступного бизнеса. Задержанный находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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|Общество
|11.05.2018 14:08
Сегодня рабочие приступили к подготовке территории для организации фестиваля болельщиков FIFA, который в Волгограде пройдет на Набережной им. 62- Армии с 14 июня по 15 июля. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. В течение месяца помимо прямых трансляций игр здесь будет организована бесплатная насыщенная культурная программа: выступления известных музыкантов, футбольные аттракционы и многое другое. На территории всей площадки фестиваля будет работать бесплатный WI-FI. Доступ на территорию фан-феста все это время будет свободным для всех желающих. Для проведения футбольного праздника на территории фан-феста появятся входная арка, сцена, медпункт, туалеты, штаб волонтеров. Особое внимание организаторы уделяют безопасности и...
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|Расследования
|11.05.2018 12:44
К трем годам и шести месяцам колонии общего режима приговорил Новоаннинский районный суд предпринимателя Геннадия Долгачева, признанного виновным в двух эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с 2013 по 2015 годы он включал в декларации данные о закупке зерна с учетом налога на добавленную стоимость. При этом на деле покупал его у индивидуальных предпринимателей, которые этот налог не платят. Таким образом, он “сэкономил” около 32 миллионов рублей. Оперативное сопровождение уголовного дела проводили сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области, его расследованием занимались сотрудники регионального СУ...
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|Культура
|11.05.2018 12:06
Фотографии океана, сделанные в США Юлией Гольдберг, представят на выставке в библиотеке имени Горького 13 мая. Выставка откроется в рамках международного фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в институте региональной экономики и социального проектирования. Многие волгоградцы помнят Юлию Гольдберг, несмотря на то, что уже 20 лет она живет в США, где работает художником по войлоку и фотографом. В Волгограде она трудилась школьным учителем английского, журналистом, редактором регионального выпуска газеты «Комсомольская правда». А переезд за океан открыл в ней новые таланты и способности. Юлия живет в Бивертоне с мужем Видасом...
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|Общество
|11.05.2018 11:51
Сегодня в тестовом режиме электропоезд совершил рейс по новой ветке от станции в аэропорту Волгограда до платформы Университетская в Советском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, первыми пассажирами стали губернатор Андрей Бочаров, директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, а также начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев. Для запуска полноценного движения электропоездов по этому направлению необходимо время. "Объекты находятся в высокой степени готовности. Однако в рамках пусконаладки необходима неделя, чтобы убрать шероховатости, проверить все элементы безопасности", - сообщил губернатор. Сегодня он осмотрел и новые...
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|Расследования
|11.05.2018 11:29
Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА «Высота 102». Увиденное и услышанное накануне Дня Победы еще раз подтвердило, что сферу управления многоквартирными домами в нашем городе вряд ли можно назвать прозрачной. Как откровенно перекраивается мусорный бизнес в городе-герое, какие управляющие компании «выжимают» миллионы с жильцов, по сути, не выполняя своих обязанностей, и почему они «прячутся» от долгов и встреч с людьми? Подробности – в видеорепортаже информагентства.
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|Расследования
|11.05.2018 11:25
Приговор Ивану Кузину, осужденному на 7 лет колонии строгого режима за попытку убийства девушки, вступил в силу. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня инстанция подтвердила приговор вынесенный Центральным районным судом. Недовольные таким решением осужденный и его защитник обжаловали приговор, но безуспешно. Напомним, летом прошлого года 19-летний парень узнал, что его девушка встречается с другим. Решивший отомстить ревнивец назначил ей встречу у здания пригородного вокзала “Волгоград-1”. Вспыхнула ссора, во время которой парень толкнул девушку в кусты и восемь раз пырнул ее ножом. Свою вину Кузин признал частично и заявил, что только хотел сделать своей подруге больно, но...
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