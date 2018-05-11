Второй этап реформы контрольно-кассовой техники (ККТ) продолжается в России. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, на территории региона уже 7,8 тысячи налогоплательщиков установили свыше 26 тысяч онлайн-касс. "Целью реформы является минимизация проверок добросовестных налогоплательщиков путем создания автоматизированной системы контроля за полнотой учета выручки и применения ККТ. Для создания данной системы используются кассовые аппараты нового образца, которые не только печатают кассовые чеки, но и обеспечивают их формирование в электронном виде и передачу в налоговые органы через операторов фискальных данных", - сообщила заместитель руководителя УФНС России по региону Ольга Зинина.

По ее словам, зарегистрировать, перерегистрировать или снять с учета контрольно-кассовую технику можно в электронном виде, через "Личный кабинет ККТ" на сайте налоговой службы. Реформа проводится поэтапно.

Так, с 1 июля текущего года перейти на онлайн-кассы должны организации и индивидуальные предприниматели, работающие на ЕНВД и патенте с привлечением наемных работников, а также занятых в сфере общепита. При этом, для индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками ЕНВД или применяющими ПСН, предусмотрена возможность уменьшения суммы налогов на сумму расходов по приобретению ККТ, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ при условии регистрации указанной ККТ в налоговых органах до 1 июля 2018 года. На данный момент налогоплательщиками ЕНВД, осуществляющими деятельность на территории Волгоградской области, уже зарегистрировано 6,4 тысячи единиц ККТ. По словам Ольги Зининой, использование новой технологии в работе предоставляет новые преимущества как налогоплательщикам, так и покупателям. Предприниматели существенно экономят время, так как посещение налоговых инспекций сводится к минимуму. При этом налогоплательщики могут в режиме реального времени следить за своими оборотами и, следовательно, контролировать свой бизнес в режиме онлайн.

Покупатели теперь смогут получать электронные чеки у оператора фискальных данных или по электронной почте. Появляется возможность самостоятельно проверить легальность такого чека через специальное мобильное приложение.

Ольга Зинина обратила внимание на то, что в отношении налогоплательщиков, не исполнивших обязанность по переходу на новый порядок применения ККТ в рамках первого этапа реформы, проведенного в 2017 году, в ближайшее время будут активизированы соответствующие контрольные мероприятия.



