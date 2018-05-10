Бизнесмен из Волгограда получил 3,5 года колонии за скрытые налоги

К трем годам и шести месяцам колонии общего режима приговорил Новоаннинский районный суд предпринимателя Геннадия Долгачева, признанного виновным в двух эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с 2013 по 2015 годы он включал в декларации данные о закупке зерна с учетом налога на добавленную стоимость. При этом на деле покупал его у индивидуальных предпринимателей, которые этот налог не платят.

Таким образом, он “сэкономил” около 32 миллионов рублей. Оперативное сопровождение уголовного дела проводили сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области, его расследованием занимались сотрудники регионального СУ СК России. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Отметим, что помимо отбывания срока он должен возместить нанесенный казне ущерб. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.











