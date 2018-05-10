Фотографии океана, сделанные в США Юлией Гольдберг, представят на выставке в библиотеке имени Горького 13 мая. Выставка откроется в рамках международного фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в институте региональной экономики и социального проектирования.

Многие волгоградцы помнят Юлию Гольдберг, несмотря на то, что уже 20 лет она живет в США, где работает художником по войлоку и фотографом. В Волгограде она трудилась школьным учителем английского, журналистом, редактором регионального выпуска газеты «Комсомольская правда». А переезд за океан открыл в ней новые таланты и способности.













Юлия живет в Бивертоне с мужем Видасом и собакой Джулией. У нее два сына: Филипп, 33 года, и Арсений, 25 лет, они сторонники маминых мечтаний.

«13 мая в Америке традиционно празднуется День Матери. Малышня и дети солидного возраста поздравляют своих мам открытками, цветами, конфетами, подарками: самодельными и из дорогих бутиков. А я хочу подарить моей маме Океан. Она всегда мечтала его увидеть, но при ее жизни их встреча так и не состоялась... Иногда в крике пролетающей чайки мне слышится мамин голос. В облаке, проплывающем по небу, видится ее лицо, а во взмахе хвоста кита чудится приветственный жест ее руки», - говорит Юлия Гольдберг.











