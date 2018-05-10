Аэроэкспресс совершил свой первый рейс из аэропорта Волгограда









Сегодня в тестовом режиме электропоезд совершил первый рейс по новой ветке от станции в аэропорту Волгограда до платформы Университетская в Советском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, первыми пассажирами стали губернатор Андрей Бочаров, директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, а также начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

















Для запуска полноценного движения электропоездов по этому направлению необходимо время. "Объекты находятся в высокой степени готовности. Однако в рамках пусконаладки необходима неделя, чтобы убрать шероховатости, проверить все элементы безопасности", - сообщил губернатор. Сегодня он осмотрел и новые электропоезда, которые будут курсировать от аэропорта до центра города-героя в период ЧМ. Они оснащены информационными табло, системами микроклимата и видеонаблюдения, адаптированы для маломобильных людей.











