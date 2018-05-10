Приговор Ивану Кузину, осужденному на 7 лет колонии строгого режима за попытку убийства девушки, вступил в силу. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня инстанция подтвердила приговор вынесенный Центральным районным судом. Недовольные таким решением осужденный и его защитник обжаловали приговор, но безуспешно.

Напомним, летом прошлого года 19-летний парень узнал, что его девушка встречается с другим. Решивший отомстить ревнивец назначил ей встречу у здания пригородного вокзала “Волгоград-1”. Вспыхнула ссора, во время которой парень толкнул девушку в кусты и восемь раз пырнул ее ножом. Свою вину Кузин признал частично и заявил, что только хотел сделать своей подруге больно, но убивать ее не намеревался. Как стало известно информагентству, тогда девушку спас 34-летний прохожий Андрей. Он не растерялся и кинулся на помощь. Мужчина оттолкнул ревнивца от его жертвы. Кузин отскочил в двери вокзала, где его обезоружил сотрудник транспортной полиции. До прибытия врачей страж порядка оказал пострадавшей первую помощь. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ СК России по Волгоградской области.



