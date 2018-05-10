Игнорирование предписания инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области обернулось для управляющей организации ООО «Ленинская управляющая компания» (ООО «ЛУК» ) из города Ленинска штрафом на сумму 280 тыс. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Госжилнадзоре, при проверке деятельности данной УК по управлению многоквартирным домом по улице имени Ленина в г. Ленинске, были выявлены многочисленные нарушения: повреждения и неисправности цоколя, входных дверей, систем электроснабжения и отопления. В ненадлежащем санитарном состоянии оказались помещения общего пользования и придомовая территория.

"Однако предписанные ООО «ЛУК» работы по устранению выявленных нарушений компания проигнорировала и не выполнила в установленный срок. Теперь компании придется выплатить штраф, назначенный мировым судьей", - сообщил Андрей Веселков, руководитель инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.