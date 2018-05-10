Оборонное предприятие в Волгограде пожаловалось в УФАС на «Ветер перемен»

В Волгоградском УФАС России состоялось рассмотрение обращения АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков победителя закупки ООО «Ветер перемен» в связи с уклонением его от заключения договора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, предприятием было размещено извещение о проведении закупки путем проведении открытого запроса цен на право заключения договора на поставку (изготовление) металлургических заготовок. Победителем данной закупки было признано ООО «Ветер перемен». Однако компания уклонилась от заключения договора на поставку металлургических заготовок и не предоставило заказчику в установленный срок подписанный оригинал проекта договора.

Но победитель данной закупки считает, что при размещении закупки общество изначально было поставлено в положение, не позволяющее надлежащим образом исполнить поставку продукции. При этом на заседание комиссии общество не представило документов, свидетельствующих о наличии объективных причин для неподписания договора в установленный срок. Комиссия управления по результатам проверки сведений, направленных заказчиком о недобросовестном участнике закупки, приняла решение направить в ФАС России (г. Москва) сведения в отношении ООО «Ветер перемен» для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от заключения договора по итогам проведении закупки.

По словам замруководителя УФАС Анны Гаджиевой, победитель закупки при осуществлении предпринимательской деятельности должен учитывать возможность приобретения товара – предмета закупки. В противном случае, при невозможности поставки и заключения договора он будет включен в РНП.



