На создание мемориального парка у подножия Мамаева кургана в Волгограде ушло около 200 миллионов рублей





Создание мемориального парка около Мамаева кургана в Волгограде обошлось почти в 200 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, с лета прошлого года заказчик строительства объекта, МБУ «Северное» потратило данную сумму на привлечение подрядчиков по оказанию различных услуг. В частности, деньги пошли на обустройство стоянки для автомобилей, проездов, озеленение, электромонтажные работы, на установку систем видеонаблюдения, на устройство поливочного водопровода, на работы по благоустройство территории. Самые крупные суммы муниципальное учреждение выделило на создание светодиодной арки – 26 миллионов рублей – и на фонтан – 23 миллиона рублей. Закупки осуществлялись у единственного поставщика, в роли которых выступили различные фирмы и компании, в том числе из других регионов.

Напомним, мемориальный парк откроется в Волгограде 12 июня. В настоящее время заканчивается благоустройство этой территории. В прошлом году около Мамаева кургана была открыта «Аллея славы», продолжением которой и станет мемориальный парк. Здесь также планируется установить военную технику.



