Смотрите сегодня в программе: иностранцы, впервые встретившие День Победы в Волгограде, прониклись духом большого праздника со слезами на глазах. Управляющая компания « Комплекс» не тонет: организацию не смущают ни долги, ни претензии жителей, ни штрафы. «Волонтерские» дубы гибнут без ухода: посаженные в центре Волгограда в честь заслуженных людей деревья оставили на произвол судьбы. «Бессмертный полк» снова прошагал по городу-герою Волгограду: колонны объединили десятки тысяч потомков победителей. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в...

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