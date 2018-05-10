Новая система управления продажами «Ростелекома» позволяет «видеть весь рынок»









«Ростелеком» закончил внедрение новой автоматизированной информационной системы управления продажами для участия в доходных закупках в сегментах B2B и B2G (АИС «Тендеры»). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, о на предназначена для автоматического мониторинга закупок по определенным параметрам, в том числе, по региону, заказчику, предмету закупки, НМЦ закупки. и переадресации закупок ответственным исполнителям в соответствующие департаменты.

Система успешно внедрена в корпоративном центре, во всех филиалах и дочерних организациях ПАО «Ростелеком». Сейчас в системе «Тендеры» работают около 3 000 сотрудников компании, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Внедрение системы позволило автоматизировать сбор информации о доходных закупках и распределение их по сотрудникам, что способствовало сокращению затрат на администрирование процессов на 15%. Уменьшилось время на подготовку документации за счет обобщения и структурированного хранения информации о тендерах в одном сервисе, а среднее время реагирования на закупку сократилось с 1,5 дней до 9 часов.

Прозрачная аналитика участия компании в закупках оптимизировала процессы контроля тендерной деятельности руководителями подразделений, участвующих в закупках. АИС «Тендеры» позволяет вести системную работу с закупками и прогнозировать эффективность участия на основе ранее заключенных контрактов и планов закупок. Централизация экспертизы по подготовке документации повысила доступность информации о торгах для различных подразделений компании.

«Автоматизированная система «Тендеры» обеспечивает непрерывный мониторинг закупок, соответствующих продуктовой линейке «Ростелекома», и позволяет видеть весь рынок, оценивать долю компании и компаний-конкурентов в любой момент времени, — говорит Вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков. — Уточнение семантического ядра и использование лингвистических технологий для поиска закупок позволили компании увидеть ранее скрытые зоны рынка и начать там работать. Использование АИС «Тендеры позволило увеличить количество участий и побед компании в профильных торгах в среднем на 10% и получить дополнительный доход».