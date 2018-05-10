|Телеком
|10.05.2018 17:37(Обновлено: 10.05.2018 17:39) Реклама
Новая система управления продажами «Ростелекома» позволяет «видеть весь рынок»
«Ростелеком» закончил внедрение новой автоматизированной информационной системы управления продажами для участия в доходных закупках в сегментах B2B и B2G (АИС «Тендеры»). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, она предназначена для автоматического мониторинга закупок по определенным параметрам, в том числе, по региону, заказчику, предмету закупки, НМЦ закупки. и переадресации закупок ответственным исполнителям в соответствующие департаменты.
Система успешно внедрена в корпоративном центре, во всех филиалах и дочерних организациях ПАО «Ростелеком». Сейчас в системе «Тендеры» работают около 3 000 сотрудников компании, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Внедрение системы позволило автоматизировать сбор информации о доходных закупках и распределение их по сотрудникам, что способствовало сокращению затрат на администрирование процессов на 15%. Уменьшилось время на подготовку документации за счет обобщения и структурированного хранения информации о тендерах в одном сервисе, а среднее время реагирования на закупку сократилось с 1,5 дней до 9 часов.
Прозрачная аналитика участия компании в закупках оптимизировала процессы контроля тендерной деятельности руководителями подразделений, участвующих в закупках. АИС «Тендеры» позволяет вести системную работу с закупками и прогнозировать эффективность участия на основе ранее заключенных контрактов и планов закупок. Централизация экспертизы по подготовке документации повысила доступность информации о торгах для различных подразделений компании.
«Автоматизированная система «Тендеры» обеспечивает непрерывный мониторинг закупок, соответствующих продуктовой линейке «Ростелекома», и позволяет видеть весь рынок, оценивать долю компании и компаний-конкурентов в любой момент времени, — говорит Вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков. — Уточнение семантического ядра и использование лингвистических технологий для поиска закупок позволили компании увидеть ранее скрытые зоны рынка и начать там работать. Использование АИС «Тендеры позволило увеличить количество участий и побед компании в профильных торгах в среднем на 10% и получить дополнительный доход».
Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходами
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Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...
|Борьба с коррупцией
|10.05.2018 17:50
Прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области Игорь Акимов арестован на 2 месяца. Такое решение, сообщает корреспондент ИА "Высота 102", только что принял Центральный суд Волгограда. На судебном заседании Игорь Акимов вел себя спокойно. После оглашения решения об аресте был немного растерян. Давать какие-либо комментарии и он, и его защитник отказались. Игорь Акимов был задержан по подозрению в получении взятки 8 мая. По сведениям информагентства, в операции по задержанию прокурора принимали участие сотрудники следственного управления и федеральной службы безопасности. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора Среднеахтубинского района послужили проверочные мероприятия, проведенные правоохранительными органами при участии ...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|10.05.2018 17:30
Праздничный митинг, возложение венков к памятникам погибшим воинам, шествие «Бессмертного полка», залпы победного салюта в вечернем небе – в Котельниково Волгоградской области прошли яркие торжества, посвященные разгрому немецко-фашистских войск и освобождению советского народа и всего мира от фашизма. Мероприятия были организованы совместно компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» и администрацией Котельниковского муниципального района, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» при поддержке действующей на предприятии профсоюзной организации поздравили жителей дома престарелых, детские и юношеские годы многих из которых пришлись на лихолетье войны. Многие из ветеранов по состоянию здоровья не смогли попасть на празднование, поэтому молодежь решила привезти праздник к...
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|Происшествия
|10.05.2018 17:19
Ребенок пострадал в ДТП в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по предварительным данным, в 15:50 на нерегулируемом переходе у школы №118 автомобиль “Chery” сбил 10-летнюю школьницу. Пострадавшая отправлена в больницу, предположительно, у нее сотрясение мозга.
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|Борьба с коррупцией
|10.05.2018 16:46
В Центральном суде Волгограда избирают меру пресечения задержанному по подозрению в получении взятки прокурору Среднеахтубинского района
Игорь Акимов, прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области, задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время в Центральном суде Волгограда решают вопрос о мере пресечения Игорю Акимову. По сведениям информагентства, в операции по задержанию прокурора принимали участие сотрудники следственного управления и федеральной службы безопасности. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора Среднеахтубинского района послужили проверочные мероприятия, проведенные правоохранительными органами при участии службы собственной безопасности и физической защиты прокуратуры региона. Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ход расследования...
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|Культура
|10.05.2018 16:08
В Астраханской области запретили концерт любимца волгоградской публики Игоря Растеряева из Санкт-Петербурга
Руководство города Знаменска в Астраханской области запретило проводить концерт питерского музыканта, поэта и гармониста из Санкт-Петербурга Игоря Растеряева, хорошо знакомого волгоградской публике. Причиной стало неприличное слово в самой популярной песне артиста «Комбайнеры», сообщает ИА «Астрахань 24». На своей странице в социальной сети молодой человек называет имена причастных к сорванному вечеру: «Администрация города в лице Дубровченко Вячеслава Николаевича (глава города) и Гончаровой Валентины Михайловны (директор Центра Культуры Знаменска) запретила проведение концерта, сообщив, что не допустят выступление по причине присутствия ненормативной лексики в композиции «Комбайнеры». В качестве альтернативы музыкант пригласил своих фанатов и поклонников на концерт, который состоится в Ленинске. Пять...
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|Общество
|10.05.2018 16:07
Чувство глубокого разочарования испытал британский журналист Грэм Филлипс после того, как попал на улицу Ковентри в Волгограде. Корреспондент ИА «Высота 102» стал свидетелем того, как англичанин отчаянно и безуспешно искал табличку с указателем улицы, названной в честь британского города - побратима Волгограда. Грэм Филлипс - известный стрингер, сотрудник российских телеканалов Russia Today и «Звезда» находится в Волгограде с очень важной миссией - снимает большой репортаж об истории Волгограда и его жителях, которые совсем скоро будут принимать у себя в гостях сборную Англии по футболу (18 июня на «Волгоград Арене» состоится игра с Тунисом). Съемки видеоматериала об...
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|Общество
|10.05.2018 14:50
Опасная ловушка поджидает автолюбителей при подъезде к Комсомольскому путепроводу, сообщает ИА "Высота 102". На проезжей части, на полосе, ведущей от проспекта имени Ленина к мосту, разрушилась крышка люка. Ее центральная часть, по-видимому, провалилась в колодец. Теперь на недавно отремонтированной дороге образовалось препятствие, способное повредить автомобиль, и, возможно, спровоцировать аварию. Водителям нужно быть осторожными, особенно в темное время суток - разглядеть дырку в люке будет практически невозможно. Ограждение вокруг препятствия нет.
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|Экология
|10.05.2018 14:38
Федеральная антимонопольная служба России сегодня перенесла на 17 мая заседание о правомерности действий организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области – при проведении конкурса по выбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО, сообщает ИА "Высота 102". Таким образом, Волгоградской области не удается выбрать регионального мусорного оператора в установленные федеральным законодательством сроки. О необходимости всем регионам сделать это до 1 мая текущего года напомнил в начале недели и.о главы Минприроды РФ Сергей Донской. Он даже пообещал принять меры в отношении ответственных должностных лиц регионов-"двоечников", не назначивших региональных операторов по обращению с отходами к указанному сроку. Селекторное...
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|Культура
|10.05.2018 14:34
Всероссийский патриотический литературно-художественный конкурс для детей и юношества «Сталинградская сирень - сирень Победы» подведет итоги вот уже в 20-й раз. Награждение лауреатов состоится 14 мая в ГДЮЦ, где в обновленном актовом зале детского центра соберутся победители в пяти номинациях конкурса. «Жюри конкурса изучило десятки работ – это стихи, рассказы, эссе, сочинения детей, в которых семейные предания наполнены глубинной искренностью и гордостью за воевавших и добывших Победу родных людях», - сообщила ИА «Высота 102» автор проекта Елизавета Иванникова, которая посвятила свое произведение - поэму «Сталинградская сирень» - ветеранам 13-ой Гвардейской...
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|Общество
|10.05.2018 14:08
Именные деревья, высаженные год назад волонтерами в Комсомольском саду Волгограда, заросли сорной травой. Как сообщает ИА "Высота 102", сеянцы дуба, которым чудом удалось выжить без должного ухода и полива, сегодня в буквальном смысле потерялись в бурьяне. Внимание привлекают проржавевшие и покосившиеся таблички с именами известных людей, в честь которых и были посажены деревца. Так, именные дубы в центре Волгограда посадили в честь почетного гражданина города-героя Волгограда Александры Пахмутовой, Героя Советского Союза Виктора Хользунова, Героя Советского Союза Алексея Маресьева, дважды Героя Советского Союза Василия Ефремова, депутата Государственной думы Алевтины...
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|Политика
|10.05.2018 13:43
Список участников праймериз «Единой России» вновь пополнился за счет политических "перекати поле". Как сообщает ИА «Высота 102», пример экс-члена партии «Справедливая Россия» Ирины Каревой "заразил" еще несколько претендентов на депутатские мандаты. Так, в команду партии власти на предстоящих выборах по одномандатному округу №6 Дзержинского района стремится попасть нынешний депутат гордумы от КПРФ Денис Глазунов (на фото). Его предвыборная кампания, похоже, в разгаре – почтовые ящики избирателей Жилгородка уже забрасывают номерами одной из местных газет, на каждой странице которой сияет лик «слуги народа». Правда, ни в одной из заметок, героем которой является депутат, не сообщается о причинах его политической...
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|Экономика
|10.05.2018 13:43
На выплату зарплат, строительство ФАПов, благоустройство набережной – на эти и другие важные цели направят прибавку к бюджету Волгоградской области 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты облдумы приступили к работе над корректировками главного финансового документа региона. Параметры казны ждет уточнение на 7,7 млрд рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и денежных поступлений из федерального центра. После утверждения новой редакции закона о бюджете области доходная и расходная его части составят по 91,7 млрд рублей. 1,3 млрд рублей, которые поступят в казну области, пойдут на капитальное строительство. Чуть менее полумиллиарда рублей предусмотрено на создание 11 ясельных групп в...
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|Происшествия
|10.05.2018 13:31
Частный дом загорелся сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре на улице Щепкина поступило на пульт дежурного в 12:36. Бойцы прибывших на место пожарных расчетов увидели, что пламя охватило сам дом и хозпостройки. Сильный ветер мешал тушению пожара. Тем не менее, в 13:06 пожар локализовали. По предварительным данным, от огня никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Сотрудники МЧС напоминают волгоградцам и жителям области о необходимости соблюдать все меры осторожности при обращении с огнем. Тем более когда на территории региона действует особый противопожарный режим. Во время него запрещены все виды работ,...
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|Расследования
|10.05.2018 13:28
Подозреваемого в краже из ювелирной мастерской в Краснооктябрьском районе Волгограда задержали полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в конце апреля из мастерской вынесли сейф, в котором находились ювелирные изделия и драгоценные камни стоимостью около 2,5 млн. рублей. При этом в самом помещении не было ни сигнализации, ни системы видеонаблюдения. Вскоре оперативники областного главка и отдела полиции № 2 установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний безработный житель Дзержинского района. Известно, что его уже судили за незаконные операции с поддельными деньгами. Свою вину он не признает, но при обысках полицейские изъяли у него 50 ювелирных изделий и 43...
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|Аналитика
|10.05.2018 12:59
Средние цены на продажу вторичного жилья и аренду в преддверии ЧМ-2018 уменьшились в семи принимающих чемпионат городах. За четыре года потеряла 8,8% стоимости недвижимость в Саранске, 6% – в Ростове-на-Дону, 5% – в Екатеринбурге и 3,4% – в Волгограде. Синхронно со среднегородскими снизились цены и в районах, где расположены главные спортивные объекты. Только в Краснооктябрьском районе Волгограда цены упали на 5%. По данным специалистов портала Domofond.ru, которые проанализировали динамику цен на продажу и аренду жилья в тех городах, где в 2018 году пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, - сообщает ИА «Высота 102», - подешевела ...
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