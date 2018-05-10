Праздничный митинг, возложение венков к памятникам погибшим воинам, шествие «Бессмертного полка», залпы победного салюта в вечернем небе – в Котельниково Волгоградской области прошли яркие торжества, посвященные разгрому немецко-фашистских войск и освобождению советского народа и всего мира от фашизма. Мероприятия были организованы совместно компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» и администрацией Котельниковского муниципального района, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» при поддержке действующей на предприятии профсоюзной организации поздравили жителей дома престарелых, детские и юношеские годы многих из которых пришлись на лихолетье войны. Многие из ветеранов по состоянию здоровья не смогли попасть на празднование, поэтому молодежь решила привезти праздник к ним.

Теплую акцию подарили горожанам и юные участники молодежного волонтерского движения. При содействии сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» и представителя администрации города Котельниково ребята поздравили горожан с праздником и раздали георгиевские ленточки. День Победы встречали настоящие герои – представители легендарного поколения

Подвигу фронтовиков - воинам-освободителям - рукоплескали все собравшиеся на митинге, который состоялся на Центральной площади города. "С каждым годом ветеранов становится меньше, солдаты Великой Отечественной, преодолевшие все беды и лишения одной из самых жестоких и кровопролитных войн в истории, бессильны перед временем. И тем дороже для ныне живущих слова благодарности за их трудную, полную невзгод и лишений, но честную жизнь", - отметили в компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».

В настоящее время в Котельниковском районе проживают 27 участников Великой Отечественной войны. Для ныне здравствующих солдат и в память о погибших звучали песни, стихи, состоялись концерт, экскурсии, фотовыставка, выступление эстрадного ретро-оркестра, угощение солдатской кашей и другие акции.



