На юге Волгограда 10-летняя школьница попала под колеса авто

Частный дом загорелся сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре на улице Щепкина поступило на пульт дежурного в 12:36. Бойцы прибывших на место пожарных расчетов увидели, что пламя охватило сам дом и хозпостройки. Сильный ветер мешал тушению пожара. Тем не менее, в 13:06 пожар локализовали. По предварительным данным, от огня никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Сотрудники МЧС напоминают волгоградцам и жителям области о необходимости соблюдать все меры осторожности при обращении с огнем. Тем более когда на территории региона действует особый противопожарный режим. Во время него запрещены все виды работ,...

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