В Астраханской области запретили концерт любимца волгоградской публики Игоря Растеряева из Санкт-Петербурга







Руководство города Знаменска в Астраханской области запретило проводить концерт питерского музыканта, поэта и гармониста из Санкт-Петербурга Игоря Растеряева, хорошо знакомого волгоградской публике. Причиной стало неприличное слово в самой популярной песне артиста «Комбайнеры», сообщает ИА «Астрахань 24». На своей странице в социальной сети молодой человек называет имена причастных к сорванному вечеру: «Администрация города в лице Дубровченко Вячеслава Николаевича (глава города) и Гончаровой Валентины Михайловны (директор Центра Культуры Знаменска) запретила проведение концерта, сообщив, что не допустят выступление по причине присутствия ненормативной лексики в композиции «Комбайнеры». В качестве альтернативы музыкант пригласил своих фанатов и поклонников на концерт, который состоится в Ленинске.

Пять концертов Игорь Растеряев даст в Волгоградской области, с 15 по 21 мая он выступит в Ленинске, Киквидзе, Новоаннинске, Урюпинске и Котельниково.

Напомним, песня Растеряева, написанная 8 лет назад и посвященная комбайнерам, не потеряла своей значимости и актуальности и по сей день. Ее называют гимном волгоградских комбайнеров, прославляющим труд простых сельских тружеников. Последний раз он выступал с концертом в Волгограде в 2014 году. Игорь Растеряев стал одним из немногих современных поэтов и исполнителей, которым удается гармонично сочетать серьезные, высокие темы с оригинальной, но в то же время доступной каждому формой изложения.





