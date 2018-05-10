Игорь Акимов, прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области, задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время в Центральном суде Волгограда решают вопрос о мере пресечения Игорю Акимову. По сведениям информагентства, в операции по задержанию прокурора принимали участие сотрудники следственного управления и федеральной службы безопасности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора Среднеахтубинского района послужили проверочные мероприятия, проведенные правоохранительными органами при участии службы собственной безопасности и физической защиты прокуратуры региона. Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой региона на особый контроль. «В условиях целенаправленной и системной работы по борьбе с коррупцией прокуратурой Волгоградской области факты нарушений в собственных рядах жестко пресекаются», - добавили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, в свое время и другой, уже бывший прокурор Среднеахтубинского района попался на совершении коррупционного преступления. В 2010 году Александр Штоколов был задержан при получении более чем миллионной взятки. Неприглядно закончили карьеру и другие бывшие руководители Среднеахтубинского района. Так, экс-главы района Владимир Романов и Сергей Тихонов были осуждены за различные махинации и уже отбыли назначенное судом наказание. Не секрет, что главной сферой интересов в Среднеахтубинском районе является земля. Несколько лет назад в районе начали массово пересматривать границы населенных пунктов, в результате под застройку попали земли природного парка. Теперь незаконно выделенную землю приходится возвращать через суд.