На Гремячинском ГОКе ждут горнорабочих и инженеров













Строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината близится к завершению. После ввода в эксплуатацию Гремячинский ГОК обеспечит около 3 тысяч новых рабочих мест и около 2 тысяч – в дочерних предприятиях и подрядных организациях, в смежных отраслях и сфере услуг. В настоящее время в собственном учебном центре «ЕвроХим-ВолгаКалия», который действует с 2011 года, обучают работников по двум основным блокам профессий – для рудника и для сильвинитовой обогатительной фабрики, сообщили ИА «Высота 102» специалисты отдела по связям с общественностью компании.

На фабрике востребованы рабочие профессии: аппаратчик, флотатор, центрифуговщик, машинист конвейера и прочие. Для работы на инженерно-технических должностях фабрики необходимо высшее образование по специальности «Обогащение полезных ископаемых».

В руднике необходимы горнорабочий (подземный), машинист горных выемочных машин, электрослесарь (подземный), слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, а также инженеры по направлению «Подземная разработка рудных месторождений», «Горные машины и оборудование», «Электрификация и автоматизация горного производства». Востребованы также геологи и маркшейдеры.

«Обучение на краткосрочных курсах, реализуемых в учебном центре, является оптимальным вариантом для людей, которые не могут найти работу по специальности, а также для тех, кто хочет приобрести новые знания или освоить смежную с основной профессию, — отмечает руководитель центра Марина Зезекало. — Сегодня мы — единственное в Волгоградской области учебное заведение, которое обучает профессиям горного цикла. Начинали мы с трех основных профессий: горнорабочий подземный, проходчик и слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, на сегодняшний день мы расширили это перечень до 70 профессий».

Кураторы из учебного центра помогают старшеклассникам определиться с выбором специальности, востребованной на производстве, и получить профильное образование в лучших вузах страны.

По окончании обучения молодых специалистов ждет интересная работа с перспективой карьерного роста на одном из самых передовых предприятий России, возможностью участвовать в научно-технических конференциях, конкурсах профессионального мастерства. Одно из направлений обширной программы поддержки молодежи помогает молодым специалистам в первые же годы работы приобрести жилье в новых жилых районах по корпоративной ипотечной программе.

«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» неизменно занимает высокие места в рейтинге социально ответственных компаний России. Создание новых рабочих мест, обеспечение достойных условий труда и проживания работников – первоочередная задача, которая успешно решается на всех предприятиях холдинга. В настоящее время компания Андрея Мельниченко реализует инвестиционные проекты по строительству горно-обогатительных предприятий в Пермском крае и Волгоградской области.

Высокие социальные достижения предприятий «ЕвроХима» были отмечены в ежегодном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», организованном Министерством труда и социальной защиты России. Одно из предприятий компании «ЕвроХим» —Усольский калийный комбинат — названо лучшим в России в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы». На Усольском калийном комбинате компании «ЕвроХим» в Пермском крае будут созданы 2 500 новых рабочих мест.

Награду компании вручили заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.



