|Экономика
|11.05.2018 07:16
На Гремячинском ГОКе ждут горнорабочих и инженеров
Строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината близится к завершению. После ввода в эксплуатацию Гремячинский ГОК обеспечит около 3 тысяч новых рабочих мест и около 2 тысяч – в дочерних предприятиях и подрядных организациях, в смежных отраслях и сфере услуг. В настоящее время в собственном учебном центре «ЕвроХим-ВолгаКалия», который действует с 2011 года, обучают работников по двум основным блокам профессий – для рудника и для сильвинитовой обогатительной фабрики, сообщили ИА «Высота 102» специалисты отдела по связям с общественностью компании.
На фабрике востребованы рабочие профессии: аппаратчик, флотатор, центрифуговщик, машинист конвейера и прочие. Для работы на инженерно-технических должностях фабрики необходимо высшее образование по специальности «Обогащение полезных ископаемых».
В руднике необходимы горнорабочий (подземный), машинист горных выемочных машин, электрослесарь (подземный), слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, а также инженеры по направлению «Подземная разработка рудных месторождений», «Горные машины и оборудование», «Электрификация и автоматизация горного производства». Востребованы также геологи и маркшейдеры.
«Обучение на краткосрочных курсах, реализуемых в учебном центре, является оптимальным вариантом для людей, которые не могут найти работу по специальности, а также для тех, кто хочет приобрести новые знания или освоить смежную с основной профессию, — отмечает руководитель центра Марина Зезекало. — Сегодня мы — единственное в Волгоградской области учебное заведение, которое обучает профессиям горного цикла. Начинали мы с трех основных профессий: горнорабочий подземный, проходчик и слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, на сегодняшний день мы расширили это перечень до 70 профессий».
Кураторы из учебного центра помогают старшеклассникам определиться с выбором специальности, востребованной на производстве, и получить профильное образование в лучших вузах страны.
По окончании обучения молодых специалистов ждет интересная работа с перспективой карьерного роста на одном из самых передовых предприятий России, возможностью участвовать в научно-технических конференциях, конкурсах профессионального мастерства. Одно из направлений обширной программы поддержки молодежи помогает молодым специалистам в первые же годы работы приобрести жилье в новых жилых районах по корпоративной ипотечной программе.
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» неизменно занимает высокие места в рейтинге социально ответственных компаний России. Создание новых рабочих мест, обеспечение достойных условий труда и проживания работников – первоочередная задача, которая успешно решается на всех предприятиях холдинга. В настоящее время компания Андрея Мельниченко реализует инвестиционные проекты по строительству горно-обогатительных предприятий в Пермском крае и Волгоградской области.
Высокие социальные достижения предприятий «ЕвроХима» были отмечены в ежегодном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», организованном Министерством труда и социальной защиты России. Одно из предприятий компании «ЕвроХим» —Усольский калийный комбинат — названо лучшим в России в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы». На Усольском калийном комбинате компании «ЕвроХим» в Пермском крае будут созданы 2 500 новых рабочих мест.
Награду компании вручили заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходами
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Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...
|Экология
|11.05.2018 07:36
С начала года в Волгоградской области природоохранные прокуроры выявили 12 нарушений в сфере законодательства о защите лесов от пожаров. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, за истекший период объявлено 17 предостережений о недопустимости нарушения закона, внесены представления в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и ГКУ ВО "Светлоярское лесничество". Так, облкомприроды указано на необходимость увеличения штатной численности должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории Волгоградской области и приведению данного показателя к нормативно установленному. Прокуратура также обратила внимание профильного комитета и лесничества на необходимость активизации и повышение качества...
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|Аналитика
|10.05.2018 20:13
Смотрите сегодня в программе: иностранцы, впервые встретившие День Победы в Волгограде, прониклись духом большого праздника со слезами на глазах. Управляющая компания « Комплекс» не тонет: организацию не смущают ни долги, ни претензии жителей, ни штрафы. «Волонтерские» дубы гибнут без ухода: посаженные в центре Волгограда в честь заслуженных людей деревья оставили на произвол судьбы. «Бессмертный полк» снова прошагал по городу-герою Волгограду: колонны объединили десятки тысяч потомков победителей. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в...
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|Политика
|10.05.2018 19:43
Список участников праймериз «Единой России» вновь пополнился за счет политических "перекати поле". Как сообщает ИА «Высота 102», пример экс-члена партии «Справедливая Россия» Ирины Каревой "заразил" еще несколько претендентов на депутатские мандаты. Так, в команду партии власти на предстоящих выборах по одномандатному округу №6 Дзержинского района стремится попасть нынешний депутат гордумы от КПРФ Денис Глазунов (на фото). Его предвыборная кампания, похоже, в разгаре – почтовые ящики избирателей Жилгородка уже забрасывают номерами одной из местных газет, на каждой странице которой сияет лик «слуги народа». Правда, ни в одной из заметок, героем которой является депутат, не сообщается о причинах его политической...
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|Борьба с коррупцией
|10.05.2018 17:50
Прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области Игорь Акимов арестован на 2 месяца. Такое решение, сообщает корреспондент ИА "Высота 102", только что принял Центральный суд Волгограда. На судебном заседании Игорь Акимов вел себя спокойно. После оглашения решения об аресте был немного растерян. Давать какие-либо комментарии и он, и его защитник отказались. Игорь Акимов был задержан по подозрению в получении взятки 8 мая. По сведениям информагентства, в операции по задержанию прокурора принимали участие сотрудники следственного управления и федеральной службы безопасности. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора Среднеахтубинского района послужили проверочные мероприятия, проведенные правоохранительными органами при участии ...
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|Телеком
|10.05.2018 17:37
«Ростелеком» закончил внедрение новой автоматизированной информационной системы управления продажами для участия в доходных закупках в сегментах B2B и B2G (АИС «Тендеры»). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, она предназначена для автоматического мониторинга закупок по определенным параметрам, в том числе, по региону, заказчику, предмету закупки, НМЦ закупки. и переадресации закупок ответственным исполнителям в соответствующие департаменты. Система успешно внедрена в корпоративном центре, во всех филиалах и дочерних организациях ПАО «Ростелеком». Сейчас в системе «Тендеры» работают около 3 000 сотрудников компании, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Внедрение системы позволило автоматизировать сбор информации о доходных закупках...
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|Борьба с коррупцией
|10.05.2018 16:46
В Центральном суде Волгограда избирают меру пресечения задержанному по подозрению в получении взятки прокурору Среднеахтубинского района
Игорь Акимов, прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области, задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время в Центральном суде Волгограда решают вопрос о мере пресечения Игорю Акимову. По сведениям информагентства, в операции по задержанию прокурора принимали участие сотрудники следственного управления и федеральной службы безопасности. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора Среднеахтубинского района послужили проверочные мероприятия, проведенные правоохранительными органами при участии службы собственной безопасности и физической защиты прокуратуры региона. Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ход расследования...
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|Общество
|10.05.2018 16:30
Чувство глубокого разочарования испытал британский журналист Грэм Филлипс после того, как попал на улицу Ковентри в Волгограде. Корреспондент ИА «Высота 102» стал свидетелем того, как англичанин отчаянно и безуспешно искал табличку с указателем улицы, названной в честь британского города - побратима Волгограда. Грэм Филлипс - известный стрингер, в прошлом сотрудник российских телеканалов Russia Today и «Звезда» находится в Волгограде с очень важной миссией - снимает большой репортаж об истории Волгограда и его жителях, которые совсем скоро будут принимать у себя в гостях сборную Англии по футболу (18 июня на «Волгоград Арене» состоится игра с Тунисом). Съемки ...
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|Культура
|10.05.2018 16:08
В Астраханской области запретили концерт любимца волгоградской публики Игоря Растеряева из Санкт-Петербурга
Руководство города Знаменска в Астраханской области запретило проводить концерт питерского музыканта, поэта и гармониста из Санкт-Петербурга Игоря Растеряева, хорошо знакомого волгоградской публике. Причиной стало неприличное слово в самой популярной песне артиста «Комбайнеры», сообщает ИА «Астрахань 24». На своей странице в социальной сети молодой человек называет имена причастных к сорванному вечеру: «Администрация города в лице Дубровченко Вячеслава Николаевича (глава города) и Гончаровой Валентины Михайловны (директор Центра Культуры Знаменска) запретила проведение концерта, сообщив, что не допустят выступление по причине присутствия ненормативной лексики в композиции «Комбайнеры». В качестве альтернативы музыкант пригласил своих фанатов и поклонников на концерт, который состоится в Ленинске. Пять...
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|Общество
|10.05.2018 14:50
Опасная ловушка поджидает автолюбителей при подъезде к Комсомольскому путепроводу, сообщает ИА "Высота 102". На проезжей части, на полосе, ведущей от проспекта имени Ленина к мосту, разрушилась крышка люка. Ее центральная часть, по-видимому, провалилась в колодец. Теперь на недавно отремонтированной дороге образовалось препятствие, способное повредить автомобиль, и, возможно, спровоцировать аварию. Водителям нужно быть осторожными, особенно в темное время суток - разглядеть дырку в люке будет практически невозможно. Ограждение вокруг препятствия нет.
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|Экология
|10.05.2018 14:38
Федеральная антимонопольная служба России сегодня перенесла на 17 мая заседание о правомерности действий организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области – при проведении конкурса по выбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО, сообщает ИА "Высота 102". Таким образом, Волгоградской области не удается выбрать регионального мусорного оператора в установленные федеральным законодательством сроки. О необходимости всем регионам сделать это до 1 мая текущего года напомнил в начале недели и.о главы Минприроды РФ Сергей Донской. Он даже пообещал принять меры в отношении ответственных должностных лиц регионов-"двоечников", не назначивших региональных операторов по обращению с отходами к указанному сроку. Селекторное...
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|Общество
|10.05.2018 14:08 (Обновлено: 11.05.2018 05:09)
Именные деревья, высаженные год назад волонтерами в Комсомольском саду Волгограда, заросли сорной травой. Как сообщает ИА "Высота 102", сеянцы дуба, которым чудом удалось выжить без должного ухода и полива, сегодня в буквальном смысле потерялись в бурьяне. Внимание привлекают проржавевшие и покосившиеся таблички с именами известных людей, в честь которых и были посажены деревца. Так, именные дубы в центре Волгограда посадили в честь почетного гражданина города-героя Волгограда Александры Пахмутовой, Героя Советского Союза Виктора Хользунова, Героя Советского Союза Алексея Маресьева, дважды Героя Советского Союза Василия Ефремова, депутата Государственной думы Алевтины...
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|Экономика
|10.05.2018 13:43
На выплату зарплат, строительство ФАПов, благоустройство набережной – на эти и другие важные цели направят прибавку к бюджету Волгоградской области 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты облдумы приступили к работе над корректировками главного финансового документа региона. Параметры казны ждет уточнение на 7,7 млрд рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и денежных поступлений из федерального центра. После утверждения новой редакции закона о бюджете области доходная и расходная его части составят по 91,7 млрд рублей. 1,3 млрд рублей, которые поступят в казну области, пойдут на капитальное строительство. Чуть менее полумиллиарда рублей предусмотрено на создание 11 ясельных групп в...
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|Расследования
|10.05.2018 13:28
Подозреваемого в краже из ювелирной мастерской в Краснооктябрьском районе Волгограда задержали полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в конце апреля из мастерской вынесли сейф, в котором находились ювелирные изделия и драгоценные камни стоимостью около 2,5 млн. рублей. При этом в самом помещении не было ни сигнализации, ни системы видеонаблюдения. Вскоре оперативники областного главка и отдела полиции № 2 установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний безработный житель Дзержинского района. Известно, что его уже судили за незаконные операции с поддельными деньгами. Свою вину он не признает, но при обысках полицейские изъяли у него 50 ювелирных изделий и 43...
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|Аналитика
|10.05.2018 12:59
Средние цены на продажу вторичного жилья и аренду в преддверии ЧМ-2018 уменьшились в семи принимающих чемпионат городах. За четыре года потеряла 8,8% стоимости недвижимость в Саранске, 6% – в Ростове-на-Дону, 5% – в Екатеринбурге и 3,4% – в Волгограде. Синхронно со среднегородскими снизились цены и в районах, где расположены главные спортивные объекты. Только в Краснооктябрьском районе Волгограда цены упали на 5%. По данным специалистов портала Domofond.ru, которые проанализировали динамику цен на продажу и аренду жилья в тех городах, где в 2018 году пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, - сообщает ИА «Высота 102», - подешевела ...
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|Аналитика
|10.05.2018 12:13
В первом квартале этого года в Волгоградской области в различных организациях сократили 998 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, всего численность выбывших работников составила 27434 человека, но большая часть ушла с работы по собственному желанию. Количество принятых работников оказалось меньше выбывших – 25761 человек. Между тем, почти 11 тысяч человек в первом квартале трудились неполное рабочее время. Еще почти 35 тысяч человек уходили в вынужденные отпуска. При этом по итогам первого квартала на различные рабочие места требуются более 12 тысяч человек.
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11 мая 07:16
На Гремячинском ГОКе ждут горнорабочих и инженеров 8
10 мая 17:50
10 мая 16:46
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