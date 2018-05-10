В первом квартале этого года в Волгоградской области в различных организациях сократили 998 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, всего численность выбывших работников составила 27434 человека, но большая часть ушла с работы по собственному желанию. Количество принятых работников оказалось меньше выбывших – 25761 человек. Между тем, почти 11 тысяч человек в первом квартале трудились неполное рабочее время. Еще почти 35 тысяч человек уходили в вынужденные отпуска. При этом по итогам первого квартала на различные рабочие места требуются более 12 тысяч человек.