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Общество
 10.05.2018 14:08

В Волгограде именные деревца фронтовиков, композиторов и депутатов "пожирают" сорняки



Именные деревья, высаженные год назад волонтерами в Комсомольском саду Волгограда, заросли сорной травой. Как сообщает ИА "Высота 102", сеянцы дуба, которым чудом удалось выжить без должного ухода и полива, сегодня в буквальном смысле потерялись в бурьяне. Внимание привлекают проржавевшие и покосившиеся таблички с именами известных людей, в честь которых и были посажены деревца. 




Так, именные дубы в центре Волгограда посадили  в честь почетного гражданина города-героя Волгограда Александры Пахмутовой, Героя Советского Союза Виктора Хользунова, Героя Советского Союза Алексея Маресьева, дважды Героя Советского Союза Василия Ефремова, депутата Государственной думы Алевтины Апариной, инициатора патриотического движения по восстановлению разрушенных городов Александры Черкасовой, многих ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов комсомола и др. 




Однако сегодня дубовая аллея производит удручающее зрелище. Видно, что те, кто ее закладывал, не решились навести здесь порядок даже к празднованию Дня Победы. 




Напомним, сотню сеянцев дуба в апреле прошлого года торжественно высадили волгоградские экологи, барды, члены молодежных и комсомольских организаций, неравнодушные жители города. По задумке организаторов, за именными деревьями должны были ухаживать те, кто их и посадил. В МБУК "Отдых-Центр", в ведении которого находится эта территория парка, не спешат называть акцию провальной. Директор МБУК Алексей Есин пояснил, что выжили как раз те деревца, за которыми и ухаживали волонтеры. Однако, сколько они еще проживут, неизвестно. По словам Есина, вырастить из сеянца взрослый дуб - дело сложное. Выживаемость таких ростков составляет порядка 10%. И это при условии, что за ними будут ухаживать: удалять сорняки и поливать в засушливый период.

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Газетный киоск 10.05.2018 08:54

"Тосно" впервые стал обладателем Кубка России, но не сможет сыграть в Лиге Европы ВОЛГОГРАД, 10 мая. /ТАСС/. "Тосно" из Ленинградской области победил курский "Авангард" со счетом 2:1 в финале Кубка России по футболу. Матч прошел 9 мая на стадионе "Волгоград-Арена". В составе победителей голы забили Алексей Скворцов (11-я минута) и Резиуан Мирзов (80). У проигравших отличился Игорь Киреев (16). "Авангард" дошел до финала, не пропустив ни одного мяча. Гол Скворцова стал первым в ворота курской команды в завершившемся розыгрыше Кубка страны. "Тосно" впервые в своей истории стал обладателем Кубка России, ранее клуб из Ленинградской области дважды доходил до четвертьфинала турнира. "Авангард" впервые дошел до финала турнира. Ранее лучшим результатом команды...
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В Волгоградской области директора кадетской школы уволили за селедку и дедовщину
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Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганомКомментарии6
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Марш «Бессмертного полка» в Волгограде: Я помню, я горжусь!Комментарии3
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Юный артист из Волгоградской области покажет мастерство в "Артеке"
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Под Волгоградом полицейские поисковики нашли останки 33 защитников Сталинграда
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