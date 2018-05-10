Москва станет спонсором благоустройства набережной Волгограда

На выплату зарплат, строительство ФАПов, благоустройство набережной – на эти и другие важные цели направят прибавку к бюджету Волгоградской области 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты облдумы приступили к работе над корректировками главного финансового документа региона. Параметры казны ждет уточнение на 7,7 млрд рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и денежных поступлений из федерального центра. После утверждения новой редакции закона о бюджете области доходная и расходная его части составят по 91,7 млрд рублей.

1,3 млрд рублей, которые поступят в казну области, пойдут на капитальное строительство. Чуть менее полумиллиарда рублей предусмотрено на создание 11 ясельных групп в семи муниципальных образованиях. Почти 250 млн рублей - на создание Центра культурного развития в Урюпинске, который придет на смену старому ДК, и реконструкцию волгоградской больницы скорой медицинской помощи №25. 20,5 млн рублей направят на устройство основания под модульные конструкции и подключение к инженерным сетям 19 ФАПов. Напомним, о необходимости открытия новых фельдшерско-акушерских пунктов в послании Федеральному собранию заявлял президента России Владимир Путин. В проекте изменений в закон о бюджете Волгоградской области также фигурирует сумма в 500 млн рублей межбюджетного трансферта от Москвы, который предусмотрен на благоустройство набережной в Волгограде. Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что планируется капремонт центральной лестницы с пропилеями, ротонды, подпорных стен верхней террасы со смотровыми площадками, малых архитектурных форм и, мачт освещения и выполнение ряда других работ.

103 млн рублей дополнительно закладывается в бюджет на мероприятия в рамках ЧМ 2018. Так, 42 млн рублей выделяется на обработку территорий от мошки, остальные 61 млн рублей – на ремонт дорог и тротуаров в Волгограде.



