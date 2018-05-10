В Волгограде задержали вора за кражу драгоценностей из ювелирной мастерской





Подозреваемого в краже из ювелирной мастерской в Краснооктябрьском районе Волгограда задержали полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в конце апреля из мастерской вынесли сейф, в котором находились ювелирные изделия и драгоценные камни стоимостью около 2,5 млн. рублей. При этом в самом помещении не было ни сигнализации, ни системы видеонаблюдения. Вскоре оперативники областного главка и отдела полиции № 2 установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний безработный житель Дзержинского района. Известно, что его уже судили за незаконные операции с поддельными деньгами. Свою вину он не признает, но при обысках полицейские изъяли у него 50 ювелирных изделий и 43 драгоценных камня, часть из которых принадлежала потерпевшему. Сейчас полицейские устанавливают другие преступные эпизоды и ищут его возможных сообщников. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.











