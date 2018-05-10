В Волгограде в преддверии ЧМ-2018 съемное жилье падает в цене

Средние цены на продажу вторичного жилья и аренду в преддверии ЧМ-2018 уменьшились в семи принимающих чемпионат городах. За четыре года потеряла 8,8% стоимости недвижимость в Саранске, 6% – в Ростове-на-Дону, 5% – в Екатеринбурге и 3,4% – в Волгограде. Синхронно со среднегородскими снизились цены и в районах, где расположены главные спортивные объекты. Только в Краснооктябрьском районе Волгограда цены упали на 5%. По данным специалистов портала Domofond.ru, которые проанализировали динамику цен на продажу и аренду жилья в тех городах, где в 2018 году пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, - сообщает ИА «Высота 102», - подешевела аренда и в Москве на 1,7%. Зато в примыкающих к объектам чемпионата районах цены идут вверх: в Лужниках, например, почти на 50%.

В Волгограде аренда подешевела на 10,3%. В ряде городов цены на аренду изменились мало: в Самаре цены на съемное жилье снизились всего на 0,6%, в Нижнем Новгороде – на 2%, в Ростове-на-Дону – на 3,6%.